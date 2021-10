Reichenau gewinnt Torfestival gegen Steuerberg nach 1:3-Rückstand!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 12:04

Reichenau und Steuerberg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 für die Hausherren endete. Dabei sahen die begeisterten Fans wechselnde Spielverläufe, ehe dann zum Schluss doch noch die Heimischen die Nase vorne hatten. Bei den Siegern gab es mit Torhüter Tim Lipovac dennoch eine tragische Figur.

Reichenau startet stark bis Goalie Lipovac patzt

Reichenau-Trainer Hans Florian Zuschlag konnte wieder auf Ales Poplatnik zurückgreifen, der offensive Mittelfeldmann meldete sich rechtzeitig fit. Der leitete auch die frühe Führung durch Lukas Garnitschnig (13.) ein, womit sich die Falkertkicker nicht begnügten, mit Vehemenz auf das zweite Tor drängten. Dieses gelang nicht, vielmehr schlug es auf der eigenen Seite nach zwei Tormann-Patzern ein:

Beim Ausgleich wehrte Goalie Tim Lipovac so unglücklich nach vorne ab, dass Manuel Egger ohne Mühe abstauben konnte (36.). Beim 1:2 durch Matija Kranjc sah er noch einen Tick unglücklicher drein, da schlug er bei einem harmlosen Freistoß eine Parade ins Nichts, der Ball hüpft über den gleichermaßen verdutzten wie entsetzten Keeper ins Netz. Er wurde zur Pause von Trainer Zuschlag erlöst, der den Nachwuchskeeper Samuel Steiner eintauschte.

Reichenau dreht ein 1:3

Der junge Torhüter (17) musste aber auch recht schnell hinter sich greifen, bekam eine Kopie des 1:1 eingeschenkt, Andreas Ronacher war diesmal der Torschütze für Steuerberg (58.). Er wird dennoch weiter das Vertrauen vom Trainer erhalten (siehe Stimme zum Spiel). Unmittelbar danach warf Zuschlag Simon Gruber in die Schlacht. Der gelernte 8er sollte wirklich die erhofften Impulse setzen, die Achse Poplatnik-Gruber dominierte bis zum Schluss das Geschehen.

Diese starke Drangphase mündete in vier Treffern binnen 16 Minuten, den Reigen eröffnet Enis Durkovic per Elfer (Foul an Freissegger!), der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten, den bewerkstelligte Poplatnik mit einem volley ausgeführten Supertor (70.)!

Der kongeniale Mittelfeld-Kompagnon Gruber sorgte nur drei Minuten später für die neuerliche Führung von Reichenau, dabei lässt er den Gegenspieler ins Leere laufen und schließt überlegt in die kurze Ecke ab. Im Gegensatz zu Hälfte eins gelang es diesmal die Führung zu doppeln, ein leicht abgefälschte Freissegger-Freistoßbombe schlug unhaltbar im Kasten von Georg Plamenig ein, der bereits 5 Gegentreffer erhielt, ohne sich groß Vorwürfe machen zu müssen.

Wie wichtig der 2-Tore-Vorsprung ist, erfuhr Reichenau im Finish, Daniel Walder traf nach einem Eckengetümmel für den ersatzgeschwächten Lokalrivalen, die letzten Minuten samt Nachspielzeit ging es noch einmal heiß her in Wiederschwing. Reichenau brachte aber die Führung über die Linie.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SC Reichenau vorläufig, vor Sonntagsspielen, auf dem sechsten Platz steht. Steuerberg wiederum verlor das dritte Spiel in Serie, riss in der Tabelle ein bisschen ab.

Stimme zum Spiel

Hans Florian Zuschlag (Trainer Reichenau): „Insgesamt war der Sieg ganz sicher für uns verdient. Für mich gab die Einwechslung von Simon Gruber den Ausschlag. Tim Lipovac hat für uns schon großartige Spiele abgeliefert, aber er schlitterte nicht nur heute in eine Krise. Samuel Steiner bleibt im Tor, was ohnehin bald einmal geschehen wäre.



Wir haben eine Saison mit vielen Aufs & Abs, aber wir gewinnen alle Derbys, super für die Moral und auch für das Publikum!“

Die Besten (Reichenau): Ales Poplatnik (OM) & Simon Gruber (ZM)

1. Klasse C: SC Reichenau/Falkert – SV Steuerberg, 5:4 (1:2)

13 Lukas Christian Garnitschnig 1:0

36 Manuel Egger 1:1

44 Matija Kranjc 1:2

58 Andreas Franz Ronacher 1:3

64 Enis Durkovic 2:3

70 Ales Poplatnik 3:3

73 Simon Hubert Gruber 4:3

79 Arnold Freissegger 5:3

88 Daniel Walder 5:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!