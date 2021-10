Erfolgsserie von Treibach Juniors hält in Oberglan an

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 13:08

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SK Treibach Juniors. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen SV Oberglan durch. Die Elf von Arno Kozelsky baute damit ihre Siegesserie auf vier am Stück aus, der Weg dahin war gestern aber mit harter Arbeit verbunden, weil Oberglan bis zum Ende alles unternahm, selbst was mitzunehmen.

Ausgeglichene Startphase in einem guten Unterhausspiel

Beide Teams legten viel Wert auf eine gewisse Spielkultur, wollten das Arbeitsgerät möglichst am Boden belassen und kontrolliert von hinten in Richtung Strafraum bringen. Die Gäste spielten in der Verteidigung mit einer Dreierkette, die der erst 16-jährige Sebastian Diex (Junior von Treibach-Legende Franz Diex) souverän anführte.

Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Fabian Christian Gangl zum 1:0 zugunsten der Treibach Juniors (41.). Dabei wurde der Ball im Mittelfeld erkämpft, Samuel Lauhard schickt Gangl auf die Reise, der vom 16er Goalie Nikola Steiner in die lange Ecke bezwingt.

Oberglan steckt trotz 0:2 niemals auf

Sofort nach dem Seitenwechsel fischte Steiner den Ball abermals aus dem Tor. Eine tolle Aktion mit einmal berühren über 6-7 Stationen endete bei Admir Jasic, der versenkte die Kugel zum 2:0 für die Treibach Juniors (48.). Ein wenig Schockstarre wies die Elf von Helmut Schimanz nun auf, aber sie fing sich wieder, begann mit Nachdruck das Tor von Raphael Liebminger zu belagern. Christoph Vaschauner brachte in dieser Phase das Kunststück zuwege, das de facto leere Tor zu verfehlen. Ein Umschwung lag in dieser Phase durchaus in der Luft, auch weil Admir Jasic in der 78. Minute Gelbrot sah. Aus Sicht der Treibacher eine unverdiente rote Karte.

Der Druck verstärkte sich im Finish nochmals, die Treibach-Abwehr wankte, aber sie fiel nicht und hielt die Null. Einmal overrulte Schiedsrichter Karl Krenn seinen Assistenten, verweigerte einem Oberglan-Treffer wegen Abseits die Anerkennung, obwohl die Fahne nicht gehoben war.



Der Lohn für Treibach ist der vierte Sieg in Serie und auch in der Tabelle sind die Youngster nun im vorderen Drittel zu finden. Oberglan, wieder, wie fast schon die gesamte Saison über, etwas glücklos unterwegs, sicher unter den Möglichkeiten geschlagen.

Stimme zum Spiel

Arno Kozelsky (Trainer Treibach Juniors): "Der Gegner hat nie locker gelassen. Das war wirklich erst dann gewonnen, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat."

Die Besten (Treibach): Samuel Tamegger (Li. Vt.), Sebastian Diex (IV) & Fabian Gangl (St.)

1. Klasse C: SV Oberglan – SK Treibach Juniors, 0:2 (0:1)

41 Fabian Christian Gangl 0:1

48 Admir Jasic 0:2

