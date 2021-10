Serdarevic rettet Guttaring ein Remis gegen St. Urban!

Details Montag, 18. Oktober 2021 13:29

Am Sonntag trennten sich ATUS KM Bau Guttaring und SV Naturstein Kogler St. Urban unentschieden mit 2:2. SV St. Urban erwies sich gegen ATUS Guttaring als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus, der vielmehr darum zittern musste, überhaupt Zählbares zu erreichen.

St. Urban gut eingestellt

Die Gäste konnten in der Fremde bislang noch keinen Punkt holen. Den Willen, diese Erfolglosigkeit zu beenden, ließen sie aber von Beginn an erkennen. Gut eingestellt, bekam die Elf von stefan Kogler bald Zugriff auf das Spiel und folgerichtig war die Führung in der 28. Minute durchaus verdient. Dabei war Florian Kraschl der Nutznießer einer Fehleinschätzung der Guttaring-Abwehr. Der lange Ball kam an, Kraschl bezwang Torhüter Alexander Payer. Diese Zwischenaufnahme brachten die Gäste gut in die Halbzeit.

St. Urban steht knapp vor dem ersten Auswärtssieg

Im zweiten Durchgang nach einigen Minuten ohne Höhepunkte Aljaz Tot aus einem Freistoß zum 2:0 aus der Sicht der Gäste. Sein Freistoß fand den Weg in die Maschen und die Uhr tickte nun für Guttaring unerbittlich. Es waren nur noch rund 25 Minuten zu spielen.

Guttaring konnte die Heimniederlage noch abwehren. Den Anschlusstreffer erzielten sie aus einem Elfmeter. St. Urban ließ zwar gelten, dass die Attacke im Strafraum ohne Wenn und Aber ein Foul war, reklamierte aber ein Stürmerfoul vor dieser Szene. Vergebens, Schiedsrichter Kraschl blieb bei seiner Elferentscheidung, Imran Khazhmagamadov traf. In den letzten Minuten warf Guttaring alles nach vorne und wurde für den Mut zum Risiko belohnt: Suad Serdarevic trifft per Kopf zum Ausgleich.

Als Nächstes steht für Guttaring eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen SC St. Veit. St. Urban tritt zwei Tage später daheim gegen SC Reichenau/Falkert an.

Stimme zum Spiel

Stefan Kogler (Trainer St. Urban): "So recht kommt keine Freude auf nach diesem ersten Auswärtspunkt. Wir haben schon wieder einen Ausgleich in den letzten Minuten erhalten. Beim Stand von 2:1 enthielt uns der Schiedsrichter einen Handselfer vor."



Die Besten Suad Serdarevic (Mf li) bzw. Lukas Maier (Abw. re.)

1. Klasse C: ATUS KM Bau Guttaring – SV Naturstein Kogler St. Urban, 2:2 (0:1)

30 Florian Kraschl 0:1

63 Aljaz Tot 0:2

81 Imran Khazhmagamadov 1:2

88 Suad Serdarevic 2:2

