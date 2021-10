Lauf beendet! Glanegg bezwingt den SV Moosburg

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 17:00

Mit 1:2 verlor SV WellCard Moosburg am vergangenen Sonntag zu Hause gegen SV Glanegg. Damit endete eine stolze Serie von 10 ungeschlagenen Spielen in Serie für den Aufsteiger. Glanegg gewann mit einer taktisch disziplinierten, geduldigen Spielführung.

Keine Tore in der ersten Hälfte

Bei Moosburg nahm der nicht 100%ig fitte Torjäger Chigbogu Onuh vorerst nur auf der Bank Platz, es entwickelte sich ein Abtasten, das die ersatzgeschwächten Gäste vorsichtiger angingen als die Moosburger. Dann gab es doch noch einige Möglichkeiten auf beiden Seiten, die besseren verzeichnete Glanegg, wo Paul Zuschlag, David Kramaric & Manuel Rest den Ball nicht im Gehäuse unterbringen konnten.

David Kramaric als Türöffner, Christian Haslauer als Vollender

Als sich bereits ein Spiel mehr für Taktikfeinspitze als für torhungrige Fans abzeichnete, versuchte es David Kramaric einfach einmal alleine. Er war nicht vom Ball zu trennen und schloss auch noch zum 1:0 für die Gäste aus Glanegg ab 59.! Damit war Moosburg zum Handeln gezwungen, ließ sich aber noch nicht beirren, es war noch viel Zeit auf der Uhr.

In der Ruhe lag also die Kraft und der Ausgleich des in der Pause eingewechselten Torjägers Onuh folgte in der 75. Minute. Die Glantaler reklamierten zwar eine Abseitsposition, Schiedsrichter Andreas Schorli zeigte aber zur Mittelauflage. Allerdings gab es diesen Einstand nur wenige Minuten, dann gab es Elfmeter für Glanegg und den verwertete Christian Haslauer sicher.

Jetzt musste Moosburg aufmachen, aber im Finish waren durch die sich nun bietenden Räume die Gäste dem dritten Tor näher, als Moosburg dem Ausgleich. Somit endete eine famose Serie des Aufsteigers, nach 10 Spielen ohne Niederlage in Serie musste sich die Elf von Mario Loritsch nun doch wieder einmal geschlagen geben.

SV WellCard Moosburg belegt mit 27 Punkten weiter Rang drei. Die gute Bilanz der Heimmannschaft hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Moosburg bisher acht Siege, drei Remis und zwei Niederlagen.

Nach diesem Erfolg steht Glanegg auf dem achten Platz der 1. Klasse C. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SV Glanegg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Kommende Woche tritt SV WellCard Moosburg bei ATUS KM Bau Guttaring an (Samstag, 15:00 Uhr), parallel genießt Glanegg Heimrecht gegen GSC Liebenfels.

Stimme zum Spiel

Guido Frank (Trainer Glanegg): "Ich kannte Moosburg davor nicht, wusste aber natürlich, dass die nicht aus Zufall 27 Punkte eingeheimst haben. Wir hatten einige Ausfälle, zogen aber unser taktisches Konzept eisern durch. Ich denke, der Sieg war auch aufgrund unseres Chancenplus’ auch verdient."

Die Besten (Glanegg): Kramaric (St) & Christian Haslauer (IV)

1. Klasse C: SV WellCard Moosburg – SV Glanegg, 1:2 (0:0)

59 David Kramaric 0:1

75 Chigbogu Onuh 1:1

81 Christian Haslauer 1:2

