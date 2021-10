St. Urban vergibt einen Elfmeter und muss sich gegen Reichenau mit einem 2:2 begnügen!

Details Montag, 25. Oktober 2021 18:56

Der SC Reichenau kam sicher als leichter Favorit nach St. Urban und bislang konnten die Falkertkicker sämtliche Derbys im Gegensatz zu den Gastgebern gewinnen. Diese Serie riss mit dem 2:2, zugleich wurde jene des Nichtgewinnens bei St. Urban verlängert. Da die Elf von Stefan Kogler beim stand von 2:2 einen Elfer vergab, trauert man einmal mehr vergebenen Möglichkeiten nach.

Tore als Ping-Pong-Spiel

In den ersten 30 Minuten gab es kaum Torszenen, ein Abtasten beider Teams, ohne dass eine viel Risiko in die Hand nahm. Reichenau-Coach Florian Zuschlag musste aber bereits nach 18 Minuten Torjäger Arnold Freissegger ersetzen. Für ihn kam Paul Lackner.

Dann aber brachte Simon Gruber die Gäste wie aus dem Nichts mit 1:0 in Führung. Dabei missglückten drei St. Urbanern nacheinander die durchaus mögliche Klärung, ehe der Ball Gruber vor die Füße fiel. Er nahm dieses Geschenk gerne an. Den fälligen Ankick spielten die Simonhöhkicker weit nach vor, bekamen einen Einwurf zugesprochen. Diesen warfen die Heimischen gefährlich in den Strafraum am bekannt engen Platz, die Abwehr Richtung 16er übernahm Aljaz Tot direkt zum Ausgleich. Zwischen beiden Treffern lag nicht einmal eine Minute.

Dasselbe Tor-Ping-Pong gab es in der zweiten Hälfte in umgekehrter Ausgabe. Zuerst drückte Reichenau auf die Führung, ohne aber viele nennenswerte Chancen herauszuspielen. Bei einem Entlastungsangriff über links nahm sich Philipp Kandut am 16er-Eck ein Herz, schoss flach und scharf in die kurze Ecke zur Führung (59.)! Nun antworteten die Gäste prompt. Vom Ankick weg erarbeitete sich Reichenau einen Einwurf nahe des Strafraums, die noch nicht richtig sortierte Abwehr von St. Urban hatte gegen den Kopfball von Ales Poplatnik das Nachsehen.

Wieder die große Chance auf den Sieg vertan

Wenige Minuten nach dem Ausgleich bekommt St. Urban nach einer Attacke von Julian Gruber an Florian Kraschl einen Elfmeter zugesprochen. Der bereits erfolgreiche Kapitän Kandut trifft den Ball aber so schwach, dass ihn Torhüter Samuel Steiner sogar im Nachfassen am Körper bändigen kann. Fassungslosigkeit bei St. Urban, das im Finish nochmals eine gute Chance auf den Sieg erhielt. Aber Alexander Sonvilla schoss am 11er-Punkt einen eigenen Mitspieler an. So blieb es bei 2:2, für St. Urban eine gefühlte Niederlage.

Stimme zum Spiel

Stefan Kogler (Trainer St. Urban): "Voriges Jahr fielen diese 50/50-Partien zu unseren Gunsten aus, heuer ist es genau umgekehrt. Stehen wir vor einem Sieg, wird es ein X. Ist ein X in Reichweite, verlieren wir. Wir hatten die konkreteren Torchancen."





Die Besten: Florian Kraschl (Mf re) bzw. Lukas Garnitschnig (Mf. li)

Am kommenden Sonntag tritt SV Naturstein Kogler St. Urban bei SV Steuerberg an, während Reichenau einen Tag zuvor SC St. Veit empfängt.

1. Klasse C: SV Naturstein Kogler St. Urban – SC Reichenau/Falkert, 2:2 (1:1)

39 Simon Hubert Gruber 0:1

40 Aljaz Tot 1:1

59 Philipp Kandut 2:1

61 Ales Poplatnik 2:2

