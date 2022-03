Premierentor ebnet dem SC St. Veit den Weg zum Sieg gegen Metnitztal

Details Samstag, 19. März 2022 08:13

Der SC St. Veit gewann das Freitagsspiel der 1. Klasse C gegen den SV Oberes Metnitztal mit 4:2. Die favorisierten St. Veiter taten sich im Auftaktspiel aber recht schwer und so dauerte es eine Weile, bis die Hausherren hier den Sack zumachen konnten. Spielerisch war es noch keine Offenbarung, doch am Ende des Tages zählen nur die drei Punkte.

Premierentreffer lässt St. Veit jubeln

Der SC St. Veit erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Der erst 17-jährige Julian Hufnagl traf in der dritten Minute mit seinem ersten Tor in der Kampfmannschaft zur frühen Führung. In der 20. Minute brachte Jakob Holzer, er traf per Strafstoß, den Ball im Netz des Tabellenführers unter und stellte auf 1:1. Kurz darauf erzielte St. Veit aber die neuerliche Führung. Lukas Höberl drehte in Minute 37 jubelnd ab. Mit der knappen Führung für die Heimischen ging es auch in die Kabinen.

Foto (Sobe): Julian Hufnagl jubelte über seinen ersten Treffer in der Kampfmannschaft des SC St. Veit

Doppelpack macht alles klar

Nach seinem ersten Tor (53.) markierte Edin Serdarevic wenig später seinen zweiten Treffer (58.) und mit dem 4:1 war das Spiel auch bereits entschieden. Wenige Minuten später verkürzte Oberes Metnitztal durch Christoph Kölbl zwar auf 2:4 (60.), am klaren Sieg der Hausherren änderte das aber nichts mehr. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:2 zugunsten des SC St. Veit.

Wer soll SC St. Veit noch stoppen? SC St. Veit verbuchte gegen SV Oberes Metnitztal die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse C weiter an. Der Angriff von SC St. Veit wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 61-mal zu. Nur einmal gab sich St. Veit bisher geschlagen. Den Tabellenführer einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige elf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Oberes Metnitztal klar erkennbar, sodass bereits 54 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit lediglich fünf Zählern aus 16 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von O. Met.tal alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Oberes Metnitztal nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Das nächste Spiel von SC St. Veit findet in zwei Wochen statt, wenn man am 03.04.2022 SV Naturstein Kogler St. Urban empfängt. Am Sonntag empfängt Oberes Metnitztal den SV WellCard Moosburg.



Florian Novak, Trainer des SC St. Veit: "Wir haben uns heute sehr schwer getan und haben für unsere Verhältnisse nicht wirklich gut gespielt. Unser Anspruch ist ein anderer und deswegen bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, spielerisch müssen wir uns aber in den nächsten Runden deutlich steigern."

Die Besten: Hufnagl, Serdarevic bzw. Keiner

1. Klasse C: SC St. Veit – SV Oberes Metnitztal, 4:2 (2:1)

3 Julian Hufnagl 1:0

20 Jakob Gabriel Holzer 1:1

37 Lukas Hoeberl 2:1

53 Edin Serdarevic 3:1

58 Edin Serdarevic 4:1

60 Christoph Koelbl 4:2