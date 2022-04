Tabellenführer SC St. Veit ließ auch gegen St. Urban nichts anbrennen

Details Samstag, 02. April 2022 12:17

Das Auswärtsspiel von SV St. Urban endete erfolglos. Gegen den SC St. Veit gab es eigentlich erwartungsgemäß nichts zu holen. Die Heimmannschaft gewann die Partie mit 2:0 und hätte bei besserer Chancenverwertung durchaus noch das eine oder andere Tor mehr machen können, ja eigentlich müssen. Das Hinspiel hatte der Tabellenprimus für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:1.

St. Veit von Beginn an überlegen

In der 32. Minute ging der SC St. Veit in Front. Lukas Unterweger war es, der vor 350 Zuschauern zur Stelle war. Nach einem Angriff über die linke Seite wurde Unterweger freigespielt und er setzte das Spielgerät aus 16 Metern flach ins lange Eck in den Kasten. Mit einem Tor Vorsprung für St. Veit ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Schnelle Entscheidung

Martin Leitgeb versenkte die Kugel zum 2:0 für SC St. Veit (52.). Unterweger spielte auf der rechten Seite zwei Gegenspieler aus, legte den Ball in den Rückraum auf und Leitgeb schoss vom Elfer mit links ins rechte Eck ein. Weitere gute Chancen ließ St. Veit allerdings ungenutzt, was schlussendlich zum nicht so ganz deutlchen Sieg führte. Am Schluss fuhr er Tabellenführer gegen St. Urban auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.

Der SC St. Veit konnte sich gegen den SV Naturstein Kogler St. Urban auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Der Defensivverbund von St. Veit ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zwölf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur einmal gab sich der SC St. Veit bisher geschlagen.

St. Urban holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. St. Urban schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 39 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von SV Naturstein Kogler St. Urban nicht gerade positiv. SC St. Veit wandert mit nun 48 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SV St. Urban gegenwärtig trist aussieht.

Als Nächstes steht für den SC St. Veit eine Auswärtsaufgabe an. In der nächsten Runde geht es gegen die SK Treibach Juniors. St. Urban empfängt parallel den SV WellCard Moosburg.

Florian Novak, Trainer SC St. Veit: "Der Spielverlauf war deutlicher als es das Ergebnis aussagt. Wir waren klar spielbestimmend und hatten viele Chancen. Die Chancenauswertung war nicht gut. Trotzdem war ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, vor allem weil wir mit Laufe des Spiels immer besser geworden sind."

Die Besten: Matthias Pugganig (DM), Lukas Unterweger (RM) bzw. Philipp Kandut (DM)

1. Klasse C: SC St. Veit – SV Naturstein Kogler St. Urban, 2:0 (1:0)

52 Martin Jakob Leitgeb 2:0

32 Lukas Bernhard Unterweger 1:0