Romih stellt späten Sieg von Ebental in Guttaring sicher

Details Sonntag, 10. April 2022 20:42

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Ebental und ATUS Guttaring an diesem 20. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das SC Ebental letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Oliver Ettinger war es, der vor 65 Zuschauern in der 38. Minute das 1:0 für Guttaring besorgte. Er traf mit einem tollen Weitschuss für die Heimsichen. Kurz vor der Pause traf Marcel Steiner für Ebental (45.). Ein strittiger Treffer, da der Ball von der Latte hinter die Torlinie gesprungen sein soll. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Wichtige Punkte für die Gäste

Dass der SC Ebental in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Rok Romih, der in der 80. Minute zur Stelle war. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Ebental den ATUS KM Bau Guttaring 2:1.

Der ATUS Guttaring findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Gastgeber kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Nach der Niederlage gegen Ebental bleibt Guttaring weiterhin glücklos.

Ebental holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Für die Gäste ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Drei Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für den ATUS KM Bau Guttaring ist der SC Launsdorf auf gegnerischer Anlage. Ebental misst sich mit dem SC Reichenau/Falkert.

1. Klasse C: ATUS KM Bau Guttaring – SC Ebental, 1:2 (1:1)

80 Rok Romih 1:2

45 Marcel Steiner 1:1

38 Oliver Ettinger 1:0