Der SC Reichenau feiert Pflichtsieg in Ebental

Details Montag, 18. April 2022 11:02

Durch ein 2:0 holte sich SC Reichenau drei Punkte bei Ebental. Reichenau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatten die Gäste ebenso für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Schnelle Führung

In der 14. Minute brachte Marcel Payer den Ball im Netz von SC Ebental unter. Komfortabel war die Pausenführung von SC Reichenau/Falkert nicht, aber immerhin ging man mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Enis Durkovic erhöhte den Vorsprung von Reichenau nach 64 Minuten auf 2:0. Mit dem Ende der Spielzeit strich der SC Reichenau/Falkert gegen Ebental wie erwartet die volle Ausbeute ein.

Mit 57 Gegentreffern hat der SC Ebental schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 17 Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,17 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Ebental findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Man muss ihnen vor allem die fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse C markierte weniger Treffer als Ebental. Der SC Ebental kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Der Sieg über Ebental, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SC Reichenau von Höherem träumen. Neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Reichenau momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SC Reichenau/Falkert konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Am nächsten Wochenende reist der SC Ebental zum SV Steuerberg, zeitgleich empfängt der SC Reichenau den SC Launsdorf.

1. Klasse C: SC Ebental – SC Reichenau/Falkert, 0:2 (0:1)

64 Enis Durkovic 0:2

14 Marcel Payer 0:1