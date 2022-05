Guttaring feiert erlösenden Sieg gegen die Treibach Juniors

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:43

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der ATUS KM Bau Guttaring mit 2:1 gegen die SK Treibach Juniors für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte Treibach Juniors ATUS Guttaring mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt. Guttaring kann damit etwas erleichtert in die Zukunft blicken, hat man den Abstand zu den Abstiegsplätzen doch entscheidend vergrößert.

Ausgeglichene Partie

Für den Führungstreffer der Treibach Juniors zeichnete Felix Auer, der nach einer schönen Angriffssequenz mit Doppelpass einnetzte, verantwortlich (27.). Julian Maurer beförderte das Leder zum 1:1 von Guttaring in die Maschen (38.). Er tanzte den gegnerischen Tormann aus und traf zum Ausgleich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Wastian mit dem Goldtor

Andreas Wastian war es, der in der 81. Minute das Spielgerät per Kopf im Gehäuse der SK Treibach Juniors unterbrachte. Letzten Endes holte der ATUS KM Bau Guttaring gegen die Gäste drei Zähler, die mit Blick auf dei Tabelle wohl doppelt so viel wert sind.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte ATUS Guttaring im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Die Heimmannschaft bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Guttaring, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Guttaring zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Die Treibach Juniors müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Treibach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die SK Treibach Juniors verbuchten insgesamt neun Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen. Die letzten Auftritte waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am nächsten Wochenende reist der ATUS Guttaring zum SC Reichenau/Falkert, zeitgleich empfangen die Treibach Juniors den GSC Liebenfels.

1. Klasse C: ATUS KM Bau Guttaring – SK Treibach Juniors, 2:1 (1:1)

81 Andreas Wastian 2:1

38 Julian Mario Maurer 1:1

27 Felix Auer 0:1