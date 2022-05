Zehn Partien ohne Niederlage: Glanegg setzt Erfolgsserie auch gegen Reichenau fort

Details Montag, 02. Mai 2022 06:26

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Glanegg und Reichenau, die mit 2:1 endete. Einen packenden Auftritt legte der SV Glanegg dabei jedoch nicht hin, doch mit dem zehnten Spiel in Folge, das man nicht verloren hat, schreib man ein wenig Vereinsgeschichte. Das Hinspiel hatte der SC Reichenau/Falkert mit 3:2 knapp für sich entschieden.

Glanegg schreibt Vereinsgeschichte

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Glanegg und den SC Reichenau ohne Torerfolg in die Kabinen. Enis Durkovic brachte Reichenau in der 49. Spielminute in Führung. Nach einem Angriff über rechts, kam ein Pass in die Mitte, Durkovic überspielte einen Verteidiger und schoss ein. Klemen Strancar schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Glanegg (66./76.). Zuerst traf er nach einem Abwehrfehler der Gäste und nach einem Fersler konnte er den Seiegstreffer erzielen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Glanegg den SC Reichenau/Falkert mit 2:1.

Guido Frank, Trainer SV Glanegg: "Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen aber zerfahren. In der zweiten Hälfte war dann mehr Spielfluss drinnen. Am Ende wäre wohl ein Remis gerecht gewesen weil Reichenau in der zweiten Hälfte gut mitgespielt hat."

Die Besten: Dominik Janz (IV), Klemen Strancar (ST) bzw. Mathias Gellan (ZM)

Auf dem siebenten Rang hielt sich der SV Glanegg in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zweite Position inne. Die Gastgeber verbuchten insgesamt elf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Glanegg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Der SC Reichenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Reichenau derzeit auf dem Konto. Gegen Glanegg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Glanegg setzte sich mit diesem Sieg von SC Reichenau ab und nimmt nun mit 39 Punkten den vierten Rang ein, während Reichenau weiterhin 33 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für den SV Glanegg ist SV Steuerberg auf gegnerischer Anlage. Der SC Reichenau/Falkert misst sich mit dem ATUS KM Bau Guttaring.

1. Klasse C: SV Glanegg – SC Reichenau/Falkert, 2:1 (0:0)

76 Klemen Strancar 2:1

66 Klemen Strancar 1:1

49 Enis Durkovic 0:1