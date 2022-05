Der SC St. Veit schaltet als feststehender Meister nicht zurück und siegt in Launsdorf sicher

Details Freitag, 27. Mai 2022 07:10

Launsdorf konnte dem SC St. Veit nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. Der SC St. Veit ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Launsdorf einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte SC St. Veit deutlich mit 6:0 für sich entschieden.

Alles klar nach 45 Minuten

Launsdorf geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Edin Serdarevic das schnelle 1:0 für den SC St. Veit erzielte. Lukas Pietsch schoss für SC Launsdorf in der 23. Minute das erste Tor und stellte auf 1:1. Lukas Unterweger brachte St. Veit nach 36 Minuten die 2:1-Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Salbrechter den Vorsprung der Gäste auf 3:1 (45.) und sorgte so schon für eine Vorentscheidung. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung des SC St. Veit ließ Salbrechter in der 69. Minute anwachsen, als er zum 1:4 traf. Raphael Krapesch schoss die Kugel zum 2:4 für Launsdorf über die Linie (85.) und nährte die Hoffnung bei den Gatsgebern, nochmals in die Partie zurückzukommen. Martin Jakob Leitgeb stellte aber schließlich in der 90. Minute den 5:2-Sieg für SC St. Veit sicher. Letzten Endes holte der SC St. Veit gegen den SC Launsdorf drei verdiente Zähler.

Launsdorf hat 45 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Launsdorf bisher 13 Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen.

Mit 70 Zählern führt SC St. Veit das Klassement der 1. Klasse C souverän an. Die Offensive von SC St. Veit in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Launsdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 91-mal schlugen die Angreifer von St. Veit in dieser Spielzeit zu. Nur einmal gab sich der SC St. Veit bisher geschlagen. 20 Spiele ist es her, dass man zuletzt diese eine Niederlage kassierte.

Für den SC Launsdorf geht es schon am Samstag beim SV WellCard Moosburg weiter. Ebenso am Samstag ist der SC St. Veit wieder gefordert, wenn der SV Glanegg zu Gast ist.

1. Klasse C: SC Launsdorf – SC St. Veit, 2:5 (1:3)

90 Martin Jakob Leitgeb 2:5

85 Raphael Krapesch 2:4

69 Michael Salbrechter 1:4

45 Michael Salbrechter 1:3

36 Lukas Bernhard Unterweger 1:2

23 Lukas Pietsch 1:1

6 Edin Serdarevic 0:1