St. Urban demontiert Guttaring und darf auf den Klassenerhalt hoffen

Details Montag, 30. Mai 2022 07:05

Der SV Naturstein Kogler St. Urban kam gegen den ATUS KM Bau Guttaring zu einem klaren 5:1-Erfolg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SV St. Urban den maximalen Ertrag. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen.

St. Urban gibt den Ton an

Vor einer Kulisse von 75 Zuschauern war es Aljaz Tot, der das 1:0 für St. Urban erzielte. Lukas Maier erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (31.). In der 32. Minute brachte Oliver Ettinger den Ball im Netz von SV Naturstein Kogler St. Urban unter. Er verwertete einen Strafstoß sicher. Das 3:1 für SV St. Urban stellte Maier sicher. In der 35. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit der Führung für St. Urban ging es in die Kabine.

Guttaring geht unter

Tot baute den Vorsprung nach optimaler Vorlage von Pirc für den SV Naturstein Kogler St. Urban in der 73. Minute aus. Rok Pirc stellte schließlich in der 88. Minute den 5:1-Sieg für SV St. Urban sicher. Letztlich feierte St. Urban gegen ATUS Guttaring nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg und darf sich nuin berechtigte Hoffnungen machen, die Klasse zu halten.

SV Naturstein Kogler St. Urban muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von St. Urban unteres Mittelfeld. St. Urban bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, vier Unentschieden und 15 Pleiten.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Guttaring rangiert auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weisen die Gäste deutliche Schwächen auf, was die nur 32 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der ATUS KM Bau Guttaring musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Guttaring insgesamt auch nur sechs Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Guttaring musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am nächsten Wochenende reist der SV Naturstein Kogler St. Urban zum SC Reichenau/Falkert, zeitgleich empfängt der ATUS KM Bau Guttaring Meister SC St. Veit.

1. Klasse C: SV Naturstein Kogler St. Urban – ATUS KM Bau Guttaring, 5:1 (3:1)

88 Rok Pirc 5:1

73 Aljaz Tot 4:1

35 Lukas Maier 3:1

32 Oliver Ettinger 2:1

31 Lukas Maier 2:0

8 Aljaz Tot 1:0