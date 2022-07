Rassiges Derby endet mit sechs Toren!

Details Samstag, 30. Juli 2022 18:56

Gleich in der zweiten Runde war Derbytime in der 1. Klasse C angesagt. Der SV Oberglan konnte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand nochmal fangen und erkämpfte sich einen Punkt gegen die Nachbarn vom SV St. Urban. Das sehenswerte Duell endet mit einem 3:3-Unentschieden, nachdem die Gäste in den letzten 30 Minuten den sicher geglaubten Sieg von St. Urban gerade noch verhinderten und einen Punkt erkämpften.

Gerade einmal zehn Minuten Fahrzeit trennen die beiden Fußballmannschaften aus St. Urban und Oberglan. Damit war ein spannendes und hitziges Spiel vorprogrammiert. Die ZuseherInnen kamen das ganze Spiel durch voll auf ihre Kosten. Bereits in der fünften Minute klingelte es zum ersten Mal, als Zan Poglajen seine Mannen früh in Führung schoss. Diese Führung hielt bis zur 38. Minute an, dann sorgte jedoch Martin Kopper aus kurzer Distanz für den Ausgleich. Mit diesem Ergebnis verabschiedeten sich auch beide Mannschaften in die Halbzeit. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits fünf gelbe Karten verteilt.

Blitzstart in der zweiten Halbzeit von St. Urban

Die zweite Halbzeit startete erneut besser für die Heimischen. Sebastian Sonvilla nach einer Ecke und Aljaz Tot nach einer Einzelaktion sorgten für die komfortable 3:1-Führung nach 60 Minuten.

Doch wie man es von Derbys gewohnt ist, war hier noch lange nicht Schicht im Schacht. Zuerst verkürzte Denis Salkanovic, BSc in Minute 62, dann sorgte Andre Albert Zitterer für den viel umjubelnden Ausgleich der Gäste. Danach gab es auf beiden Seiten noch Chancen, der Lucky-Punch gelang jedoch keiner Mannschaft mehr.

Hans Jürgen Rainer, Co-Trainer Oberglan:

„Ich finde, es ist ein gerechtes Remis. Das war heute eine sehr hartgeführte Partie, vor allem in der ersten Halbzeit. Durch viele gelb-vorbelastete Spieler in unserer Abwehr war das Defensivverhalten oft ein wenig zu zaghaft. Einerseits sind wir froh, dass wir den Zwei-Tore-Rückstand aufholen konnten, andererseits wäre doch mehr möglich gewesen. St. Urban erzielte aus zweieinhalb Torchancen drei Tore, wir hadern leider mit unserer Chancenauswertung. Die zwei Legionäre aus Slowenien in den Reihen der Heimmannschaft sind meiner Meinung nach die besten Legionäre, welche man in der 1. Klasse finden kann. Alles in allem sind wir froh, dass sich heute kein Spieler verletzt hat.“

Weiter geht’s nächste Woche für Oberglan gegen den noch ungeschlagenen GSC Liebenfels. St. Urban freut sich über ein spielfreies Wochenende und steigt erst in 14 Tagen wieder in den Meisterschaftsbetrieb mit einem Heimspiel gegen den SC Kappel ein.