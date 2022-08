Aufholjagd wird belohnt! Friesach dreht Zwei-Tore-Rückstand gegen St. Urban in Sieg

Details Sonntag, 21. August 2022 10:48

Die 5. Runde der 1. Klasse C stand dieses Wochenende am Programm und auch dort sah man wieder viele brisante Duelle. Eins davon trug sich am Samstagabend vor gut 200 Zusehern am Sportplatz in Friesach zu. Der Friesacher AC/Hirter Pils, welcher nach 70 Minuten noch zwei Tore im Rückstand lag, drehte nach einer fulminanten Schlussphase die Partie und schickte den SV Naturstein Kogler St. Urban ohne Punkte wieder nach Hause.

St. Urban holt zwei Tore Vorsprung

Die Partie am Friesacher Sportplatz begann mit einer Überlegenheit der Gastgeber, die sie jedoch nach mehreren Chancen nicht in einen Treffer ummünzen konnten. So kam es wie es kommen musste und die Gäste aus St. Urban gingen in der 26. Minute, entgegen dem Spielverlauf, durch Rok Pirc mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später gelang aber dann Friesach doch in Form von Werner Gassler der Torerfolg und mit diesem Unentschieden ging es auch in die Kabinen zur Halbzeit. Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die Gäste. So waren es in der 62. Minute Zan Poglajen und in Minute 67 Mathias Hofbauer, die ihre Mannschaft zum Jubeln brachte. St. Urban also mit zwei Toren in Vorsprung.

Vier Tore bei Aufholjagd von Friesach

Auf der Uhr waren noch gut 20 Minuten zu spielen, als die Heimmannschaft schließlich aufwachte und einen Gang höher schaltete. Gernot Winkler startete in der 72. Minute mit seinem Treffer zum 2:3 die Aufholjagd. Ein Doppelschlag sieben Minuten später durch Werner Gassler und den eingewechselten Phillip Matschnigg brachte dann die Hoffnung auf den Dreier für Friesach schließlich ein. Kurz vor dem Schlusspfiff war es nochmal Phillip Matschnigg, der den Schlusspunkt der Partie mit seinem Treffer zum 5:3 markierte. So gelang es dem Friesacher AC die Partie in den letzten 20 Minuten von einem Zwei-Tore-Rückstand in einen Zwei-Tore-Vorstand zu drehen und die drei Punkte einzuheimsen. Dadurch fixiert man nach fünf Runden einen Platz im oberen Drittel der Tabelle. St. Urban findet sich mit vier Punkten auch dem 10. Tabellenrang wieder.

Stefan Kogler, Trainer SV St. Urban:

„Wir sind leicht ersatzgeschwächt nach Friesach angereist und haben uns daher auch nicht so viel für dieses Duell erwartet. Friesach war in der ersten Hälfte überlegen, konnte jedoch die Chancen nicht nutzen und so kamen auch wir besser ins Spiel holten uns einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Die Wechsel, die die Gastgeber dann getätigt haben, waren mitauschlaggebend dafür, dass das Spiel auf deren Seite fiel und sie es schlussendlich gedreht haben. Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Im Endeffekt wäre zwar ein unentschieden verdient gewesen, denn sie haben eine gute Leistung gezeigt, aber da kann man oft nichts machen – so ist Fußball. In den nächsten Spielen wollen wir wieder unserem Ziel, uns in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren, näherkommen.“

Auch nächste Woche warten wieder heiße Duelle auf die beiden Mannschaften. Während St. Urban zuhause den ASKÖ Gurnitz erwartet, muss der Friesacher AC auswärts gegen den SV Oberglan ran.