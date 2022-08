Herbe Klatsche! SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach geht in Launsdorf unter

Details Montag, 22. August 2022 08:31

Der Sonntag brachte noch einmal einige interessante Duelle in der 1. Klasse C hervor. Vor allem viele Tore hatte diese 5. Runde zu verzeichnen, was natürlich des einem Freund und des anderen Leid ist. So auch in Launsdorf, wo der SC Launsdorf die SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach gleich mit sieben Treffern deklassieren konnte. Gut 110 Zuschauer sahen dabei zu, wie der SC Launsdorf einen Glanztag erwischte und die Gäste vom Wörthersee auswärts sang- und klanglos untergingen.

Grundstein in der ersten Hälfte gelegt

Nicht einmal sieben Minuten waren vergangen, als der Ball schon das erste Mal im Netz zappelte. Es war Marcel Lainer, der den Gastgebern das frühe 1:0 bescherte. Es dauerte wiederum nur acht Minuten, bis auch der zweite Treffer auf der Anzeigetafel zu sehen war. Diesmal konnte Fabian Gangl die Kugel trocken versenken. Kurz vor der Pause schnürte eben jener seinen Doppelpack und es ging mit einem Drei-Tore-Vorsprung für die Launsdorfer in die Kabinen.

Untergang der SG Wörthersee in Halbzeit zwei

Erfreut dürfte Trainer Martin Kaiser mit diesem Zwischenstand zur Halbzeit nicht gewesen sein, die Ansprache zur Halbzeit hatte es sicher in sich. Nur nützte diese nicht viel, denn nach einem erneuten Doppelschlag von Launsdorf stand es nach 62 Minuten bereits 5:0. Marcel Lainer traf zum zweiten Mal und auch Raphael Krapesch konnte sich über ein Tor freuen. Auch danach wurde das Spiel der Gäste vom Wörthersee nicht besser und so fraßen sie schließlich in den letzten Minuten durch den eingewechselten Jan Waldner und Fabian Gangl nochmal zwei Tore. Diese zwei Tore besiegelten den Untergang der SG Wörthersee – ein Endergebnis von 7:0 stand auf der Anzeigetafel. Mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Runden können die Männer vom Wörthersee alles andere als zufrieden sein. Der letzte Tabellenrang ist derzeit für sie reserviert. Der SC Launsdorf findet sich hingegen im Mittelfeld wieder.

Martin Kaiser, Trainer Wörthersee:

„Dieses Spiel kann man einfach kurz und schmerzlos mit einem Wort beschreiben: Katastrophe. Ich weiß wirklich nicht was los war an diesem rabenschwarzen Tag. Klar fehlen verletzungsbedingt ein paar Leute, aber ohne Laufbereitschaft und ohne Zweikampfverhalten kann man nicht Fußball spielen. Launsdorf hat zwei Klassen besser gespielt als wir. Natürlich ist es unser Ziel, die Klasse zu halten – in der derzeitigen Verfassung ist das eher schwierig.“

Ob die SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach nächste Woche die rote Laterne abgeben kann, kann man nächste Woche am Sportplatz in Krumpendorf betrachten, wenn es gegen den SV Steuerberg geht. Für den SC Launsdorf geht am Samstag die Reise zum SV Moosburg.