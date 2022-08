Viererpack und taktische Meisterleistung! Reichenau fährt Kantersieg ein

Details Montag, 29. August 2022 21:30

Am Samstagnachmittag gastierte in der 1. Klasse C der SV Oberes Metnitztal beim SC Reichenau. Eine Auswärtsreise welche sich ganz und gar nicht bezahlt machte. Reichenau war von Anfang an die bessere Mannschaft und ließ die Gäste nie ins Spiel kommen. Mit taktischer Meisterleistung, Frische und gesunder Aggressivität wurden die Gäste vorgeführt und mit 5:0 wieder nach Hause geschickt. Arnold Freissegger war mit vier Toren der Mann des Spiels.

Klare Verhältnisse bereits im ersten Durchgang

Reichenau hatte einen Plan und diesen konnten sie in der sechsten Runde dieser Meisterschaft ideal umsetzten. Sie ließen den Metnitztalern nicht den Hauch einer Chance und zeigten früh, dass kein Weg an der Heimmannschaft vorbeiführte. Von der ersten Minute an drückten die Reichenauer auf die Führung. Gelingen konnte dies dann in der 17. Minute, Arnold Freissegger trug sich zum ersten Mal in die Torschützenliste ein. Nach einer knappen halben Stunde war es wieder Freissegger, welcher auf 2:0 erhöhte. Mit dem Treffer von Enis Durkovic knapp vor der Halbzeit ging es mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Kabinen. Doch auch nach dem Pausentee änderte sich nichts: Reichenau spielte munter auf, Oberes Metnitztal war chancenlos und konnte mehr oder weniger nur tatenlos zusehen.

Arnold Freissegger schnürte den Viererpack

In Minute 51 und 56 wurde die Partie dann endgültig entschieden. Der Man of the Match, Arnold Freissegger, konnte mit seinen Treffern drei und vier jegliche Restzweifel auf einen Heimsieg aus dem Weg räumen. Er schoss die Gäste fast allein vom Platz und seine Mannen zu einem ungefährdeten 5:0-Kantersieg. Damit steht der Stürmer nach sechs Runden bereits bei acht Saisontoren. Natürlich ist es noch zu früh, eine Prognose für den Rest der Saison abzugeben, jedoch ist Freissegger sicher ein heißer Kandidat für die Torjägerkrone in der 1. Klasse C.

Miroslav Markelic, Trainer SC Reichenau:

„Wir haben von der ersten Minute gedrückt und ein klares Signal an unsere Gegner geschickt, dass für sie heute nichts zu holen ist. Wenn man zwei Spiele zuvor gewinnt, geht man natürlich mit einem guten Gefühl in diese Partie. Wir haben das umgesetzt, was wir trainiert haben. Meine Mannschaft war frischer und aggressiver. In der zweiten Halbzeit ist Oberes Metnitztal dann komplett eingegangen, zwei Tore wurden uns auch noch aberkannt. Die Richtung stimmt auf jeden Fall.“

Nachdem vier der sieben Partien in der 1. Klasse C mit einem Remis endeten, konnte sich der SC Reichenau auf den dritten Tabellenplatz vorkämpfen. Am nächsten Spieltag muss die Auswärtsreise zum SV Glanegg angetreten werden. Oberes Metnitztal ist nur in der unteren Tabellenhälfte wiederzufinden, nächste Woche ist zudem auch noch der Tabellenführer Treibach Juniors zu Gast und auf einen vollen Erfolg aus.