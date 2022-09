Unentschieden gegen Tabellenführer! Starke Leistung des SV Oberes Metnitztal wird mit Punkt belohnt

Details Sonntag, 04. September 2022 14:54

Mit 15 Zählern am Konto, waren die SK Treibach Juniors vor dieser Runde alleiniger Tabellenführer der 1. Klasse C. Diese Tabellenführung haben sie auch noch nach dieser 7. Runde inne, doch die Chance, sie höher auszubauen wurde vertan. Der SV Oberes Metnitztal, welcher im unteren Drittel zu finden ist, konnte dem Tabellenersten mit einer guten Leistung zwei Punkte abluchsen. Gut 100 Zuseher am Sportplatz in Grades freuten sich über ein spannendes Duell gegen den Tabellenführer mit anschließendem Dämmerschoppen. Dieser Dämmerschoppen kam genau zur richtigen Zeit, denn Grund zu feiern hatten die Metnitztaler nach der Partie genug. Ein Punkt gegen den überragenden Ersten war einer starken Leistung geschuldet.

Führung für Treibach früh in der Begegnung

Das Spiel startete jedoch weniger erfreulich für den SV Oberes Metnitztal. Schnell zeigten die Treibach Juniors ihre Klasse und konnten in der 13. Minute durch Samuel Lauhard in Führung gehen. Von Anfang an gelang es den Gastgebern dagegenzuhalten und ließen bis auf dieses eine Tor in der Anfangsviertelstunde nichts mehr zu. Die spielerische Überlegenheit der Gäste war klar zu sehen, doch der SV Oberes Metnitztal hielt den Torschranken nach diesem einen Treffer in Halbzeit eins aufrecht.

Spätes Tor belohnt starke Leistung

Auch in Halbzeit zwei zeigte sich das gleiche Bild. Die Metnitztaler hielten gut dagegen und kamen auch zu einigen Chancen. Schließlich zeigte der Schiedsrichter kurz vor Schluss auf den Elfmeterpunkt – eine Möglichkeit, die sich die Gastgeber nicht entgehen lassen wollte. So trat Danijel Vukajlovic an, verwandelte sicher und belohnte sich und sein Team mit einem Punkt gegen den Tabellenführer der 1. Klasse C. Ein Erfolgserlebnis also für die Gastgeber aus dem Oberen Metnitztal. Dennoch liegt man in dieser Saison noch unter den Erwartungen. Nach fünf Punkten in sieben Spielen steht man nur auf Platz zwölf. Die Treibach Juniors bleiben derweil unangefochten an der Tabellenspitze. Ob ihnen diese zwei verlorenen Punkte im Laufe der Saison noch wehtun werden, weiß man jetzt noch nicht.

Maximilian Wurzer, Trainer SV Oberes Metnitztal:

„Ich bin extrem zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Dem Tabellenführer zwei Punkte abzunehmen ist nicht so ohne. Sie waren zwar spielerisch stärker, dennoch konnten wir gut dagegenhalten, haben nach dem 1:0 nicht die Köpfe hängen lassen und uns mit einer guten Leistung schließlich diesen Punkt geholt. Hoffentlich können wir diesen Schwung nun in die nächsten Begegnungen mitnehmen. Aus dem Tabellenkeller wollen wir so schnell wie möglich aufsteigen, denn mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben.“

Ob dem SV Oberes Metnitztal dies gelingt, kann man schon nächste Woche begutachten, wenn es auswärts gegen die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach, dem Schlusslicht der 1. Klasse C, rangeht. Die Treibach Juniors haben mit dem SV Glanegg auch wieder eine schwierige Aufgabe zu bewältigen.