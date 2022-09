0:3 noch in Sieg umgewandelt! Friesach Spezialist für Aufholjagden

Details Montag, 12. September 2022 16:22

Ein 0:3 oder 1:3 noch in einen Sieg umzuwandeln, ist ein fast unmögliches Unterfangen. Doch scheinbar nicht für den Friesacher AC. Die Kicker von Michael Leiter schafften dieses Kunststück bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in der 1. Klasse C. Dieses Mal musste der SC Kappel daran glauben. Die Gastgeber führten in der 40. Minute bereits mit drei Toren Vorsprung, doch zum Leidwesen der heimischen Fans brachten sie diesen komfortablen Vorsprung nicht über die Zeit und stehen nun mit leeren Händen da.

Blitzstart und Doppelpack

Alle ZuseherInnen waren in Kappel sicherlich noch nicht auf ihren Plätzen, da stand es schon 1:0 für die Hausherren. Stefan Stampfer sorgte nach nicht einmal zwei gespielten Minuten für die frühe Führung. Kappel hatte das Spiel im Griff, ließ nichts anbrennen und agierte giftig. Luka Prasnikar erhöhte in den Minuten 35 und 40 mit einem Doppelpack auf 3:0. Scheinbar muss es im Spiel auch erst so stehen, bis der Friesacher AC anfängt, richtig Fußball zu spielen. Denn von da an ging es für die Gäste nur noch bergauf.

Aus 0:3 wird 4:3

Noch vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Andreas Wastian auf 1:3. Nach der Pause konnte Kappel nicht mehr an ihrer Leistung von den ersten 45 Minuten anknüpfen und keine Akzente mehr setzten. Friesach hingegen hatte nun Blut geleckt, spätestens nachdem Werner Gassler einen weiteren Treffer für die Gäste erzielen konnte. So war eine spannende Schlussphase vorprogrammiert. Friesach wollte die Tore mehr als Kappel, das war für jeden Fußballfan erkennbar. Trotzdem dauerte es lange, bis man ausgleichen konnte: Erst in der 85. Minute stellte Niklas Jeglitsch auf 3:3. Dieser Ausgleichstreffer gab den Gästen eine zweite Luft, nur drei Minuten nach dem Ausgleichstreffer fiel der Führungs- bzw. Siegestreffer für Friesach: Fabian Sortschan erzielte den vierten Treffer des AC’s und ließ seine Mannschaftskollegen jubeln.

Friesach scheint ein Comeback-Meister zu sein, bereits in Runde fünf konnte man einen 1:3-Rückstand gegen St.Urban noch in ein 5:3 umwandeln. Der AC rangiert nach der achten Runde somit auf Platz vier. Für Kappel ist diese Niederlage schmerzhaft, mit einem Sieg hätte man sich aus dem Tabellenkeller schießen können.

Michael Leiter, Trainer Friesacher AC:

„Wir waren aufgrund von sieben Ausfällen heute sehr ersatzgeschwächt. Von dem aggressiven Start von Kappel waren wir sehr überrascht. Danach haben wir Druck gemacht, Tor wollte uns aber keines gelingen. Ganz im Gegenteil: Wir waren dann mit 3:0 in Rückstand. Gott sei Dank konnten wir noch vor der Halbzeit verkürzen. In der Pause gab es dann eine Predigt von mir, die scheinbar geholfen hat. Wir haben weiter draufgedrückt und wurden auch belohnt. Einen hohen Rückstand in einen Sieg umzuwandeln ist natürlich super. Meine Mannschaft hat es sich aber verdient, die Moral passt, die Trainingsbeteiligung passt, wir können uns nicht beschweren.“