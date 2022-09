Gurnitz weiterhin sieglos! Kappel entscheidet Kellerduell für sich

Details Sonntag, 18. September 2022 11:39

In der 9. Runde der 1. Klasse C kam es zu einem Kellerduell. Der bisher noch sieglose ASKÖ mexlog Gurnitz erwartete zu Hause den SC Raika Kappel, welcher nach sieben Spielen auch nur einen Sieg verbuchen konnte. Spannung war also vorprogrammiert, den beide wollten den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen. Erfolgreich in dieser Partie war am Ende der SC Kappel, der sich durch diesen Sieg ein wenig Luft verschaffen konnte.

Vier Tore im ersten Durchgang

Für beide Mannschaften ging es in diesem Duell um viel, das war allen klar. Auf den Sportplatz in Gurnitz waren gut 100 Zuschauer gekommen, um sich diese brisante Partie anzusehen. Mit den Heimfans im Rücken startete der ASKÖ Gurnitz gleich mit einem Treffer in die Begegnung. Sie nutzten einen Fehler der Kappler aus, den Pascal Krobath zum 1:0 verwerten konnte. Kappel kam danach immer besser ins Spiel und wurden für den Druck auch belohnt. So netzten in Minute 26 und 33 Florian Londer und Munib Ibric und brachten ihr Team dadurch in Führung. Ein strittiger Strafstoß, getreten von Nihad Alicajic, sorgte kurz vor der Pause noch für den Ausgleich.

Nach Gurnitz-Führung drehte Kappel auf

Wieder war es kurz nach Wiederanpfiff ein Fehler der Gäste, diesmal durch den Torhüter, der den Gastgebern, in Form von Christopher Pöckl, die Führung bescherte. Doch nach diesem Treffer kam die Zeit des SC Kappls. Nachdem Stefan Stampfer in der 67. Minute wieder die Wogen glättete und zum 3:3-Ausgleich einschob, drehten die Gäste in der Schlussphase noch einmal richtig auf. Durch einen Doppelpack von Luka Prasnikar innerhalb von fünf Minuten wurde das Spiel entschieden. Kappel nimmt im Kellerduell die drei Punkte mit nach Hause und hat nun mit acht Punkten am Konto wieder ein wenig Luft zu roten Laterne, die weiterhin in Gurnitz bleibt.

Mario Frank, Trainer SC Raika Kappel:

„Über 90 Minuten war dies ein verdienter Sieg für uns. Nachdem in der ersten Halbzeit selbst in die Bredouille gebracht haben und durch Eigenfehler zwei bzw. nach Wiederanpfiff auch noch ein drittes Tor kassiert haben, haben die Jungs danach wirklich Moral bewiesen und die drei Punkte aus Gurnitz entführt. Mit unseren personellen Problemen werden wir bis zum Winter kontinuierlich zu kämpfen haben, doch trotzdem wollen wir dem Abstiegskampf fernbleiben. Wichtig ist, dass wir gegen die unmittelbaren Tabellenkonkurrenten drei Punkte einfahren.“

Die Chance, dieses Ziel umzusetzen, hat der SC Raika Kappel nächste Woche wieder. Gegen den SC Launsdorf wird dies aber eine ziemlich schwierige Aufgabe. Aber auch für Gurnitz ist die Begegnung nächste Woche keine leichtere. Auswärts muss man nämlich gegen den Tabellenzweiten, dem Friesacher AC, ran.