6:4-Auswärtssieg! Reichenau gewinnt Wahnsinnsspiel!

In der zehnten Runde in der 1. Klasse C ereignete sich beim Spiel der SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach gegen den SC Reichenau/Falkert ein wahres Spektakel. Nachdem die Gastmannschaft mehrmals in Rückstand geriet und auch noch 30 Minuten in Unterzahl spielen musste, sah man lange wie der Verlierer dieses Spiels aus. Nach einer unglaublichen Schlussphase konnte man die Partie aber noch drehen. Ganze zehn Treffer konnten die Zuseher am Wörthersee bejubeln, Reichenau gewann mit 6:4!

Bereits die erste Halbzeit war sehr vielversprechend

Gleich der Beginn dieses Wahnsinnsspiels war bemerkenswert: Nach nicht einmal drei Minuten fiel das erste Tor. Enis Durkovic belohnte sich und seine Reichenauer-Mannschaft für einen aggressiven Start. Lange hielt diese Führung aber nicht. Nach einer knappen Viertelstunde glich Fabian Krenn aus. Dieser war es dann auch, welcher seine Mannschaft in Minute 27 erstmals an diesem Samstagnachmittag in Führung brachte. Dies ließ sich Reichenau aber nicht auf sich sitzen, Enis Durkovic glich mit seinem zweiten Tagestreffer aus. Den Schlusspunkt in Halbzeit eins setzte aber wieder die Spielgemeinschaft vom Wörthersee. Marcel Kaiser sorgte fünf Minuten vor dem Pausenpfiff für die neuerliche Führung seiner Mannen. Mit dem Stand von 3:2 für Wörthersee/Pörtschach ging es dann auch in die Kabinen.

Reichenau kämpft sich unglaublich zurück

Mit der knappen Führung für die Heimmannschaft begann die zweite Halbzeit. Für Raphael Wadl war diese aber nur von kurzer Dauer. Nach einem zu harten Einsteigen flog der Reichenauer folgerichtig mit einer roten Karte vom Platz. Die Gäste mussten somit die letzten 30 Minuten zu zehnt agieren. Das war Enis Durkovic aber scheinbar egal: Mit seinem dritten Treffer markierte er den Hattrick und den Ausgleich. Aber nur fünf Minuten später war die SG wieder in Führung. Nach dem Treffer von Ammar Kabaklija ging man davon aus, dass Wörthersee/Pörtschach diese Partie gewinnen wird. Ein Fußballspiel dauert aber bekanntlich 90 Minuten, dies bekam die Heimmannschaft in der Schlussphase noch deutlich zu spüren. Zuerst stellte in Minute Kristjan Draksler auf 4:4, dann ging Reichenau wieder in Führung: Mit Treffer Nummer vier von Enis Durkovic waren somit die Gäste wieder in Front. In einer sehr hitzigen Schlussphase mit vielen gelben Karte konnte Arnold Freissegger in der letzten Minute für den Schlusspunkt sorgen. Mit seinem Treffer ließ er die mitgereisten Fans zum sechsten Mal jubeln. Für die SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach ist diese Niederlage sehr bitter, trotz nummerischer Überzahl und mehrmaligen Führungen ging die Partie mit 4:6 verloren.

Miroslav Markelic, Trainer SC Reichenau/Falkert:

„Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die Jungs sind sehr befreit, da können aber natürlich auch mal Fehler passieren. Ich als Trainer wünsche mir natürlich ein bisschen mehr Stabilität in der Verteidigung, sonst erleide ich bei den Spielen fast immer einen Herzinfarkt. Im Endeffekt haben wir trotz Unterzahl den Rückstand aufgeholt und verdient gewonnen. Da sieht man einfach die Leidenschaft bei den jungen Spielern. Wir wollen attraktiven Fußball spielen. Das ist uns in den letzten Spielen immer gelungen, es ging immer auf und ab.“