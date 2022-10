Kantersieg! Launsdorf wirft Friesach eindrucksvoll von Tabellenspitze

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 18:02

Die 1. Klasse C brachte auch an diesem Wochenende wieder viele aufregende Fußballspiele mit sich. Eines davor war jenes, zwischen dem SC Launsdorf und dem Friesacher AC/Hirter Pils. Nach dem 7:1-Erfolg über Gurnitz am letzten Wochenende, konnten die Gäste aus Friesach erstmals in dieser Saison auf Platz eins klettern. Diese Tabellenführung galt es zu verteidigen. Was dagegen hatten aber an diesem Samstagnachmittag die Launsdorfer, die alle Ambitionen der Gäste vernichteten und einen klaren 5:0-Sieg vor heimischer Kulisse feiern konnten.

Zwei Treffer und rote Karte in Durchgang eins

Vor gut 200 Zusehern am Sportplatz in Launsdorf startete das Duell relativ ausgeglichen. Schnell gelang es dann aber der Heimmannschaft das Spiel in die Hand zu nehmen. In Minute 23 brachte Marco Oraze seine Jungs erstmals in Führung. Kurz vor der Halbzeit wurde es dann noch einmal brisant am Fuße der Burg Hochosterwitz. Einen Schuss von Raphael Krapesch fängt Friesachs Verteidiger Andreas Wastian kurz vor der Torlinie mit der Hand. Logische Folge: Rote Karte und einen Elfmeter für die Gastgeber, den Michael Höfferer verwerten konnte. Kurz nach dieser Szene bat der Schiedsrichter dann auch schon beide Teams in die Kabinen.

Das Verderben nimmt seinen Lauf

Für Friesach war die Ausgangslage nach Wiederanpfiff denkbar schlecht. Mit nur mehr zehn Spielern am Platz musste man einem Rückstand hinterherlaufen und zusehen, dass dieser nicht noch größer wird. Trotz klarer Launsdorfer Überlegenheit und viel Glück gelang dies den Gästen einige Zeit lang, doch in der 73. Minute war der Bann dann gebrochen. Nachdem Fabian Gangl in ebendieser das dritte Tor des Nachmittags im Netz unterbrachte, legte nur kurz darauf Michael Höfferer noch einen drauf. Ein sichtlich gebrochener Friesacher AC hatte rein gar nichts entgegenzusetzen. Kurz vor dem Schlusspfiff durfte dann auch noch Bernhard Dolzer ran und fixierte den 5:0-Endstand. Eine wahre Klatsche also für den Tabellenführer, der sichtlich überfordert und motivationslos diese Partie bestritt. Beide Teams trennt nun im engen oberen Tabellenfeld nur mehr ein Punkt, wobei Friesach derzeit den dritten Platz belegt und der SC Launsdorf auf Rang sechs steht.

Michael Leiter, Trainer Friesacher AC:

„Das war ein eindeutig verdienter Sieg für Launsdorf, der auch noch höher ausfallen hätte können. Zwar hatten wir im Vorfeld mit vier krankheitsbedingten Ausfällen zu tun, jedoch kann das keine Ausrede für die dürftige Leistung sein. Ich bin wirklich enttäuscht von der Mannschaft, die das Spiel auf die leichter Schulter genommen hat und verdient gegen starke Launsdorfer unterging. Dieses Bild unsrer Leistung repräsentiert eher einen Abstiegskandidaten als einen Tabellenführer. Nächste Woche wollen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen und die Einstellung schon ab Montag im Training ändern.“

Ob dem Friesacher AC dies gelingt, wird sich nächste Woche zeigen, wenn es zu Hause gegen den SV Steuerberg geht. Launsdorf muss zum Tabellenschlusslicht Gurnitz reisen.