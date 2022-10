Dank Prasnikar: SC Kappel holt Unentschieden!

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 11:23

Im Spiel SV Steuerberg gegen SC Raika Kappel trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Tobias Konec brachte Steuerberg in der 13. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Manuel Egger beförderte das Leder zum 2:0 von SV Steuerberg über die Linie (54.).

Gute Chance per Kopf knapp daneben Mario Maurer, Ticker-Reporter

Luka Prasnikar schlug doppelt zu und glich damit für SC Kappel aus (73./81.). Gedanklich hatte Steuerberg den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem Gast am Ende noch den Teilerfolg.

SV Steuerberg verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

SC Raika Kappel muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die letzten Resultate von SC Kappel konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Steuerberg die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich Steuerberg trotzdem und steht nun auf Rang acht. Auch wenn SC Raika Kappel mit vier Niederlagen seltener verlor, steht Steuerberg mit 13 Punkten auf Platz acht und damit vor SC Kappel.

Nächster Prüfstein für SV Steuerberg ist Friesacher AC/Hirter Pils (Samstag, 15:00 Uhr). SC Raika Kappel misst sich am selben Tag mit HSV Klagenfurt (14:30 Uhr).

1. Klasse C: SV Steuerberg – SC Raika Kappel, 2:2 (1:0)

81 Luka Prasnikar 2:2

73 Luka Prasnikar 2:1

54 Manuel Egger 2:0

13 Tobias Konec 1:0