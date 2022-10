Zwei unterschiedliche Halbzeiten! Die SG Wörthersee verliert knapp gegen Moosburg

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 22:22

An diesem Wochenende wurde in Kärntens Unterhaus wieder viel Fußball gespielt. Auch in der 1. Klasse C rollte der Ball und es waren interessante Spiele zu bestaunen. Das Spiel zwischen der SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach und dem SV WellCard Moosburg war ein Beispiel dafür. Man konnte am Sportplatz in Pörtschach nämlich zwei unterschiedliche Halbzeiten sehen. Nachdem in Hälfte eins die Gäste klar überlegen waren, kam die SG Wörthersee in der zweiten Halbzeit zurück und schrammte nur knapp an der Sensation vorbei.

Klare Angelegenheit für Moosburg in den ersten 45 Minuten

Bei strahlendem Sonnenschein und vor 250 fußballbegeisterten Zuseher wurde dieses Match am Sonntagnachmittag angepfiffen. Die Gäste aus Moosburg, welche nur eine Anreise von zehn Minuten zum Pörtschacher Sportplatz hinter sich hatten, gaben dabei von Anfang an den Ton an. Nach 28 Minuten klingelte es dann auch das erste Mal. Moreno Remskar brachte die Kugel zum 1:0 ins Netz unter. Vor der Pause erhöhte der SV Moosburg nochmal doppelt. Zuerst traf in der 37. Minute Fabio Walder, ehe Chigbogu Onuh nur eine Minute später mit der 3:0-Führung die Weichen klar auf Sieg stellte.

Die SG Wörthersee kam wie ausgewechselt aus der Kabine

Dieser Zwischenstand war für Trainer Martin Kaiser natürlich nicht befriedigend. Nach einer ordentlichen Halbzeitansprache drehte sich das Spielgeschehen zugunsten der Gastgeber. In der 51. Minute gelang es Fabian Krenn auf 1:3 zu verkürzen. Dann schwächte sich die Heimmannschaft jedoch selbst, als Ammar Kabaklija in der 65. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog und sie fortan nur mehr zu zehnt weiterspielen mussten. Weiter kämpften aber die Mannen vom Wörthersee und wollten unbedingt noch rankommen. Zwar gelang dies auch in der 88. Minute erneut durch Fabian Krenn, doch war dies zu spät für eine Aufholjagd. Der SG gelang kein drittes Tor mehr, stattdessen war es nochmal der SV Moosburg, der mit dem späten Treffer von Chigbogu Onuh den 2:4-Endstand markierte. Durch diese Niederlage ist die SG Wörthersee nun der Inhaber der roten Laterne. Moosburg setzt sich am achten Rang fest.

Martin Kaiser, Trainer SG KSK-Worthersee/ATUS Pörtschach:

„Wir haben die erste Halbzeit total versemmelt und sind dadurch auch verdient mit 0:3 in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte haben wir jedoch sehr brav gespielt und waren drauf und dran die Partie zu drehen. Kompliment an die Mannschaft in Durchgang zwei - meine Halbzeitansprache und die des Kapitäns haben wohl gewirkt. Leider hatten wir zum Schluss etwas Pech und gingen als Verlierer vom Platz. Nichtsdestotrotz hoffen wir in den kommenden Spielen auf Punktezuwachs, auch wenn unsere Defensive zurzeit sehr dünn besetzt ist. Im Winter müssen wir uns dann verstärken.“

Auf die SG Wörthersee/Pörtschach wartet nächsten Sonntag ein Auswärtsspiel gegen den SV St. Urban. Dort will man diesen Ambitionen nachkommen. Moosburg muss am gleichen Tag gegen den GSC Liebenfels ran.