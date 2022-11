Deutlicher Sieg! Moosburg lässt St. Urban keine Chance und gewinnt mit 6:1

Details Montag, 31. Oktober 2022 11:41

An diesem letzten Oktoberwochenende stand in der 1. Klasse C die 15. Runde am Programm. Noch vor der Zeitumstellung trafen sich am Samstagnachmittag um 15 Uhr der SV WellCard Moosburg und der SV Naturstein Kogler St. Urban, um sich die drei Punkte auszuspielen. Dabei hatten die Gastgeber aus Moosburg klar die Überhand und konnten die Partie mit 6:1 zu ihren Gunsten entscheiden. Der Favorit setzte sich mit fünf Toren Unterschied deutlich durch und kann sich über eine Platzierung im oberen Tabellenfeld freuen.

Guter Start für die Gastgeber

Gleich von Beginn an war der SV Moosburg dominant und das bekamen die 150 Zuseher am Sportplatz auch gleich zu sehen. Bereits in Spielminute drei glückte Chigbogu Onuh der erste Treffer in dieser Begegnung. Bei diesem Spielstand blieb es dann längere Zeit, in der aber auch die Gastgeber mehr fürs Spiel taten. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Philipp Ammann noch für seine Mannschaft erhöhen und es ging mit einer 2:0-Führung für das Heimteam in die Kabinen.

Moosburg zerschlug St. Urbans Comeback-Versuche im Keim

Nach der Pause bewegte sich der SV St. Urban in Richtung Tor, das auch sogleich gelang. Aljaz Tot verwandelte einen Freistoß und brachte seine Mannen dadurch wieder ins Spiel. Doch Moosburg war deswegen keineswegs verunsichert und konterte sogleich. Philipp Ammann schoss mit seinem zweiten Tor in der Begegnung in der 54. Minute das 3:1, ehe ebendieser nur drei Minuten später mit seinem Hattrick sein Team in die Siegesstraße einbiegen ließ. Moreno Remskar machte acht Minuten später mit einem Elfmetertreffer alles klar für die Moosburger. Bei St. Urban ging an diesem Samstagnachmittag nicht sehr viel auf, deshalb kam auch dieser deutliche Rückstand zustande, der sich kurz vor Schluss nochmal erhöhen sollte. In der 89. Minute machte Marco Divo endgültig den Sack zu und brachte mit dem 6:1 auch gleich den Endstand auf die Anzeigetafel. Damit hüpft der SV Moosburg auf den vierten Tabellenrang, während St. Urban sich mit Platz elf zufriedengeben muss.

Stefan Kogler, Trainer SV St. Urban:

„Zu diesem Spiel kann ich nicht wirklich viel sagen. Es war eine sehr schlechte Leistung unsererseits, wobei fünf der sechs Gegentore aus Eigenfehler entstanden. Der Gegner war gut eingestellt und hat diese demensprechend eiskalt ausgenützt. Ein verdienter Sieg für Moosburg. Für die Rückrunde ist es unser Ziel, uns von den Abstiegsrängen abzusetzen. Davor wollen wir aber noch gegen Liebenfels anschreiben.“

In der letzten Runde vor der Winterpause trifft der SV St. Urban auswärts auf den GSC Liebenfels. Der SV Moosburg darf noch einmal zuhause sein Können gegen den SV Oberglan unter Beweis stellen.