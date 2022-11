Erneute Machtdemonstration! Oberes Metnitztal geht gegen Launsdorf unter

Details Montag, 07. November 2022 20:55

In der 1. Klasse C stand an diesem Wochenende die letzte Runde vor der Winterpause am Programm. In dieser 16. Runde gab es noch einmal viele interessante Duelle. Eins davon war jenes zwischen dem SV Oberes Metnitztal und dem SC Launsdorf, wo sich die Gäste und Tabellenführer eindrucksvoll mit einem 7:0-Auswärtssieg durchsetzen konnten. Der Lauf der Mannen aus Launsdorf hält also weiterhin an und wird nun durch die Winterpause unterbrochen.

Bann war nach 18 Minuten gebrochen

Am ersten Sonntag in November sind nocheinmal 175 Zuseher gekommen, um sich diese Begegnung anzusehen. Die Vorzeichen waren aber klar, denn die Metnitztaler belegten den vorletzten Tabellenrang, während Launsdorf ganz oben im Spitzenfeld zu finden war. In den ersten Minuten der Begegnung gelang es den Gastgebern auch, gegen derzeit überragende Launsdorfer mitzuspielen. Doch als in der 18. Spielminute Fabian Gangl zum 1:0 netzte, war der Bann gebrochen. Es dauerte nur fünf Minuten, bis Michael Höfferer erhöhte und im Anschluss kurz vor der Pause per Strafstoß noch einen drauflegte. Halbzeitstand war also 0:3.

Oberes Metnitztal ging in weiterer Folge unter

Dieser klare Pausenstand war natürlich belastend für die Metnitztaler. Launsdorf konnte aber in den letzten Spielen sehr überzeugen und tat dies in diesem Match auch. Weiters ließen sie trotz der klaren Führung nicht nach und spielten auf weitere Treffer, die dann auch gelingen sollten. In Minute 68 zog Michael Höfferer zum Hattrick ab, ehe Fabian Gangl sieben Minuten später auch seinen Doppelpack bejubeln durfte. Sah fast nach einem internen Torschützenduell bei den Launsdorfern aus, denn kurz nachdem Fabian Gangl traf, legte Michael Höfferer mit seinem vierten Tagestreffer noch einen drauf. Der einzige Torschütze, der an diesem Sonntagnachmittag einen anderen Namen hatte, war Amir Cirikovic, der dann in der 83. Minute mit seinem Treffer zum 7:0 auch den Endstand markierte. Somit hat die eindrucksvolle Serie von Launsdorf weiterhin Bestand. In den letzten sechs Spielen konnte man eine Torbilanz von 28:1 erreichen und steht damit verdient am ersten Tabellenrang. Beim SV Oberes Metnitztal siehts hingegen ganz anders aus. 21 Tore haben die Metnitztaler in 15 Spielen zu verzeichnen, so viele haben die Launsdorfer nur in den letzten fünf Spielen erzielt. Mit dieser Bilanz belegt man mit neun Punkten den vorletzten Tabellenrang.

Erich Erlacher, Obmann SC Launsdorf:

„Die Metnitztaler haben bis zum ersten Treffer brav gekämpft, doch dann war der Bann gebrochen und wir haben die Partie so wie in den letzten Spielen sehr routiniert zu Ende gespielt. Wären im Herbst nun noch ein oder zwei Runden zu spielen, was ich befürworten würde, könnten wir unseren Lauf sicher fortsetzen. Generell haben wir uns das Ziel gesetzt, vorne mitzuspielen, was uns bis jetzt sehr gut aufgeht. Und auch im Frühjahr wollen wir weiter diese Leistungen zeigen und vorne dabei sein. Der Aufstieg ist dabei nicht Pflicht, aber wir nehmen ihn, wenn’s passiert, gerne mit. Wenn wir nicht aufsteigen, geht die Burg Hochosterwitz auch nicht unter.“

Weiter geht’s erst wieder im März für die beiden Teams. Dort erwartet der SC Launsdorf zuhause den SV Glanegg, während der SV Oberes Metnitztal eine Reise nach Steuerberg antreten muss.