Bittere Niederlage! Kappel unterliegt zuhause dem Tabellenschlusslicht

Details Montag, 20. März 2023 09:03

Der Frühling hält im ganzen Land Einzug, was auch bedeutet, dass die Bälle auf Kärntens Fußballplätze wieder rollen. Während viele andere Ligen erst in den nächsten Wochen in die Rückrunde starten, erfolgte in der 1. Klasse C bereits an diesem Wochenende der Start in die Frühjahrssaison. In dieser 17. Runde gab es wieder viele interessante Duelle. Eines davon war jenes, zwischen dem SC Raika Kappel und der SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach, welches gleich eine dicke Überraschung in sich hatte. Dem Tabellenschlusslicht gelang es nämlich, sich in diesem Duell durchzusetzen und die drei Punkte mit an den Wörthersee zu nehmen.

Guter Beginn der Hausherren

Nachdem am Samstagnachmittag um 14:30 Uhr am Sportplatz in Kappel vor gut 75 Zuschauern der Anpfiff erfolgte, waren beide Teams motiviert für die Frühjahrssaison. Den besseren Start erwischte dabei aber der SC Kappel, der prompt in der fünften Spielminute durch David Körbler in Führung ging. Trotz vieler Möglichkeiten gelang es der Heimmannschaft in weiterer Folge jedoch nicht, einen weiteren Treffer draufzulegen. Kurz vor dem Pausenpfiff bekam die SG Wörthersee dann noch die Chance zum Ausgleich durch einen Strafstoß, den Alexander Percher in der 41. Minute souverän verwandelte. So ging es dann in die Kabinen.

Last-Minute-Treffer beschert Gästen drei Punkte

Nach der 15-minütigen Halbzeitpause und weiteren 15 Minuten Spielzeit waren es wieder die Männer aus Kappel, die in Form von David Körbler die Führung übernahmen. Doch nach nur sechs Minuten schlugen die Gäste wieder zurück. Fabian Krenn glich in der 65. Minute mit seinem Treffer das Match wieder aus. Alles in allem war aber der SC Kappel die spielbestimmende Mannschaft, die in weiterer Folge immer wieder zu Chancen kam, diese jedoch nie verwerten konnten. So kam es, wie es im Fußball oft kommen muss – macht man die Tore vorne nicht, bekommt man sie hinten. Andreas Hartl war in der 90. Spielminute dann der Mann, der der SG Wörthersee den Last-Minute-Siegestreffer bescherte. Somit konnte das Tabellenschlusslicht gleich mit einem Dreier in das Frühjahr starten. Aufgrund der Tatsache, dass der SV Oberes Metnitztal aber ebenfalls einen Sieg eingefahren hatte, bleibt die rote Laterne am Wörthersee. Der SC Kappel befindet sich derzeit mit 19 Punkten im Niemandsland der Tabelle am 9. Platz.

Mario Frank, Trainer SC Kappel:

„Normalerweise hätten wir dieses Match hoch gewinnen müssen, wenn man sich die Chancen auf unserer Seite ansieht. Ein Elfer, der meiner Meinung nach nicht unbedingt einer war und ein Abseitstor haben die Gäste zweimal wieder zurück ins Spiel gebracht. Ein reguläres Tor wurde uns auch noch aberkannt. Doch wir dürfen die Schuld nicht nur beim Schiri suchen, unsere Chancenverwertung war auch nicht das Gelbe vom Ei. Hätten wir den Sack früher zugemacht, wäre es zu solchen Situationen erst gar nicht gekommen. Nichtsdestotrotz müssen wir diese Niederlage nun aufarbeiten und nächste Woche gegen Moosburg wieder Gas geben.“

Das Match gegen den SV Moosburg muss der SC Kappel also nächste Woche am Sonntagnachmittag bestreiten. Die SG Wörthersee trifft am Samstag vor heimischem Publikum auf den Friesacher AC.

