Späte Treffer entscheiden Match! Liebenfels gegen Oberes Metnitztal erfolgreich

Details Montag, 03. April 2023 17:44

Die 1. Klasse C hatte an diesem ersten Aprilwochenende wieder einiges zu bieten. Insgesamt 37 Treffer hatte diese 19. Runde in sich. Vier davon fielen in der Begegnung zwischen dem SV Oberes Metnitztal und dem GSC Liebenfels. Die Verteilung dieser vier Tore war hingegen sehr einseitig, alle gehörten nämlich den Gästen aus Liebenfels, die sich mit diesem Erfolg gegen die Metnitztaler weiterhin im Verfolgerfeld der Spitze befinden.

Guter Start der Gäste

Fast konnten der GSC Liebenfels einen Start nach Maß in diese Begegnung am Sportplatz in Grades verzeichnen, wäre da nicht die Torlatte gewesen, die einen Treffer in der zweiten Spielminute verhinderte. Es dauerte aber trotzdem nicht lange, bis es dann das erste Mal klingelte. In der zehnten Spielminute konnte der GSC Liebenfels in Form von Boris Tomic einen gut getretenen Freistoß in das 1:0 umwandeln. Die rund 60 Zuseher mussten also einen frühen Rückstand ihrer Mannschaft verkraften. Der brisante Start war aber alles, was diese erste Hälfte zu bieten hat. Mit kaum mehr Tormöglichkeiten ging es nach 45 Spielminuten in die Kabinen.

Liebenfels macht den Sack spät zu

Auch die Hälfte zwei ließ, was spannende Szenen betrifft, zu Beginn zu wünschen über. Bis auf ein paar gelbe Karten geschah bis zur Schlussphase nichts in einer, bis dato, überschaubaren Partie. Dann kam aber die 79. Minute, in der das Spiel nochmal begann, Fahrt aufzunehmen. Dort passierte dem Heimakteur Pascal Wurzer nach Druck der Liebenfelser Mannschaft nämlich ein Eigentor. Diesem folgten in den letzten Minuten noch zwei weitere Treffer der Gäste, einmal einer in der 89. Minute durch Filip Mrsic und ein zweiter durch Kevin Smretschnig in der 93. Spielminute. Mit diesem Stand von 0:4 auf der Anzeigetafel endete die Partie dann schlussendlich. Damit bleibt der GSC Liebenfels mit 33 Punkten im Verfolgerfeld auf den Spitzenreiter Launsdorf. Beim SV Oberes Metnitztal sieht es hingegen ganz anders aus. Mit nur zwölf Punkten aus 18 Spielen belegen sie derzeit den vorletzten Rang in der 1. Klasse C.

Marko Petricevic, Tranier GSC Liebenfels:

„Aufgrund vieler Verletzungen gingen wir ersatzgeschwächt in diese Begegnung. Es war eine Partie, die auch wegen des schlechten Zustand des Platzes im Metnitztal sehr schwer zu spielen war. Dennoch gelang uns nach der frühen Führung den Sack dann spät noch zuzumachen und die drei Punkte problemlos mitzunehmen. Mit den vielen Verletzten können wir nun eh nur von Spiel zu Spiel schauen und uns durch die nächsten Wochen hanteln. Ziel ist es trotzdem, unter die ersten Sechs zu kommen und die Mannschaften vorne zu ärgern.“

Kommende Woche wartet nun ein spielfreies Osterwochenende auf den GSC Liebenfels, bevor es in zwei Wochen zu einem Auswärtsspiel nach Glanegg geht. Davor bekommt aber noch der SV Oberes Metnitztal das Vergnügen, für ein Auswärtsspiel am Karsamstag ebenfalls nach Glanegg zu reisen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei