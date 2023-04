Tag der offenen Tür! Friesach und Oberglan trennen sich mit 4:4

Details Sonntag, 16. April 2023 01:04

Die 1. Klasse C hatte an diesen Tag wieder einiges zu bieten. Am Samstag ging kein Spiel in die Kabinen, in dem nicht mindestens vier Tore erzielt wurden. Vier Tore hatte am Samstagnachmittag auch der Friesacher AC/Hirter Pils erzielt, doch deren Gegner, der SV Oberglan, erzielte in diesem Spiel genau so viele Treffer, wodurch die beiden Teams sich die Punkte teilten.

Schwunghaft erste Halbzeit

Als am Samstag um 15:30 Uhr sich zirka 250 Fans am Sportplatz einfanden, konnten sie noch nicht ahnen, welch Torfestival sie erleben dürften. Doch schon nach drei Spielminuten wurden sie eines besseren belehrt, als Andreas Wolfger das erste Mal das Netz zugunsten der Heimmannschaft zum Zappeln brachte. Lange dauerte es nicht, bis Oberglan eine Antwort parat hatte. Niklas Rainer glich in der zwölften Minute aus. Doch es ging gleich fulminant weiter, denn schon drei Minuten später brachte Niklas Jeglitsch den Friesacher AC wieder in Führung. Die Gäste wussten aber wieder prompt dagegenzusetzen und glichen gleich danach durch Thomas Krainer wieder aus. Schließlich gelang es ihnen, auch noch einen draufzulegen und in Minute 31 durch Niklas Rainer, der bereits sein zweites Tor erzielte, noch vor der Pause in Führung zu gehen. Mit fünf Treffern in einem munteren Hin und Her ging es dann auch in die Pause.

Auch nach Wiederanpfiff geht der Torreigen weiter

Nach der Halbzeitpause dauerte es wieder nicht lang, bis die Partie wieder an Brisanz bekam. Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff zeigte Schiedsrichter Nikola Markovic auf den Elfmeterpunkt im Oberglaner Strafraum. Diese Chance ließ sich Werner Gassler natürlich nicht nehmen und erzielte mit seinem Treffer aus elf Metern den 3:3-Ausgleich. Das Match nahm aber nach diesen sechs Torerfolgen immer noch kein Ende, denn in der 64. Minute brachte sich der SV Oberglan durch Gerald Kohlweg wieder in Front. Lange sah es dann auch so aus, als würde diese Führung Bestand haben, doch in der Schlussphase kam nochmal der Friesacher AC. Niklas Jeglitsch war der glückliche Torschütze, der den Gastgebern in der Nachspielzeit doch noch den Punkt rettete. In der 91. Spielminute traf er zum 4:4-Ausgleich. Somit teilen sich die beiden Teams die Punkte, wodurch der SV Oberglan auf Platz zehn abrutscht. Der Friesacher AC bleibt zwar auf dem dritten Rang, hat aber schon ein Spiel mehr absolviert als die direkten Konkurrenten.

Michael Leiter, Trainer Friesacher AC:

„Tag der offenen Tür auf beiden Seiten, das trifft auf diese Partie ziemlich gut zu. Defensiv waren sowohl wir, als auch Oberglan nicht sehr gut aufgestellt, während die Offensive glänzen konnte. Schlussendlich war es aber ein verdientes Unentschieden. Wir können froh über unsere Offensivleistung sein, dürfen aber die Defensive trotzdem nicht vernachlässigen. Dort werden wir im Training nächste Woche die Heben ansetzen.“

Während der Friesacher AC nun eine Woche spielfrei hat und erst Ende April wieder gegen den SC Kappel antreten muss, trifft der SV Oberglan nächsten Samstag in einem Heimspiel auf den Tabellennachbarn Gurnitz.

