Torspektakel in Ebene Reichenau! Wildes Match endet 5:5

Details Sonntag, 23. April 2023 20:49

Dieser 23. April war ein sehr torreicher Sonntag in der 1. Klasse C. Insgesamt wurden in den vier Partien das Netz ganze 33-mal zum Zappeln gebracht. Eine Begegnung, in der gleich zehn Treffer erzielt wurden, war jene zwischen dem SC Reichenau/Falkert und dem SV Glanegg. Während in den anderen Sonntagsmatches jeweils eine Mannschaft einen hohen Kantersieg feiern konnte, war dieses ausgeglichen. Es haben nämlich beide Teams gleich viele Tore erzielt – die Begegnung endete spektakulär mit 5:5.

Pausenführung für Reichenau

Es war ein Sonntag der Superlative in der 1. Klasse C. Während in 40 km Entfernung noch der Torreigen zwischen Moosburg und Steuerberg (Endergebnis 9:2) in vollem Gange war, wurde in Ebene Reichenau um 15 Uhr die zweite Sonntagspartie angepfiffen, die genauso spektakulär werden sollte. Als die Partie erst drei Minuten lief, wurde die Kugel auf Seiten der Gastgeber schon das erste Mal im Netz versenkt. Marcel Payer traf für seine Heimmannschaft zum 1:0. Während Glanegg zu Beginn nicht richtig ins Spiel startete, war Reichenau bereits voll im Match angekommen und erhöhte in der 19. Spielminute durch Simon Sickl. Nochmal 14 Minuten später war es erneut der SC Reichnau, der den Kasten der Glanegger traf, diesmal in Form von Goalgetter Arnold Freissegger. Dieser Treffer fixierte auch den Halbzeitstand von 3:0 für die Gastgeber.

Sieben Treffer in Halbzeit zwei

Aus der Kabine kam dann der SV Glanegg wie ausgewechselt. Die Halbzeitansprache von Coach Guido Frank dürfte gewirkt haben, denn schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff konnte Jean-Noel Scheriau verkürzen. Nach weiteren zehn Minuten gelang dann ebendiesen der Anschlusstreffer zum 3:2. Nun war wieder Spannung in der Partie, welche der SC Reichenau aber sogleich wieder zerschlagen wollte. Arnold Freissegger stellte in der 63. Minute durch seinen Treffer wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung her. Doch die Gäste ließen sich dadurch nicht beeindrucken, sie schlugen wiederum durch Dominik Scherwitzl zurück. Als dann die Schlussphase anbrach, packte nochmal Arnold Freissegger einen aus. Er konnte einen Traumfreistoß in der 84. Minute zum 5:3 verwerten. Nach drei Rückschlägen würden andere Mannschaften vielleicht aufgeben, so aber nicht der SV Glanegg, welcher nochmal alles gab und sich dafür belohnen konnte. Dominik Scherwitzl netzte in der 87. Minute zum zweiten Mal, ehe Dominik Janz kurz vorm Schlusspfiff den vielumjubelten Ausgleich zum 5:5-Endstand erzielte. Der SV Glanegg erzielt also in der zweiten Hälfte gleich fünf Tore und kann sich mit einer beherzten Leistung mit einem Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlt, belohnen.

Guido Frank, Trainer SV Glanegg:

„Die erste Hälfte war eine zum Vergessen. Von Beginn an verlief alles gegen uns und so mussten wir mit einem 3:0-Rückstand in die Pause gehen. Aus dieser kamen wir dann aber viel aktiver zurück. Die zweite Luft zum Schluss hat uns schließlich diesen einen Punkt beschert. Für die Moral wurde meine Mannschaft heute belohnt – in einem Auswärtsspiel fünf Tore zu erzielen ist eine Topleistung.“

Der nächste Gegner für den SV Glanegg heißt am kommenden Samstag in einem Heimspiel Treibach. Zur gleichen Zeit muss auch der SC Reichenau gegen den GSC Liebenfels antreten.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei