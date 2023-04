Aufholjagd in Hälfte zwei! Steuerberg dreht Match gegen St. Urban

Details Sonntag, 30. April 2023 10:26

Ein Duell zweier Tabellennachbarn der 1. Klasse C stand an diesem letzten Wochenende im April am Programm. Es trafen nämlich der SV Steuerberg und der SV Naturstein Kogler St. Urban aufeinander. Die beiden Mannschaften belegen in der Liga die zwölften und 13. Rang, sind somit im unteren Tabellenfeld angesiedelt. In der ersten Hälfte sah es noch so aus, als würde der niedriger platzierte SV St. Urban die drei Punkte holen und somit wieder ein wenig nach vorne anschließen. Doch in Hälfte zwei startete der SV Steuerberg eine Aufholjagd und gewann das Match noch mit 4:2.

Zwei frühe Treffer für die Gäste

Als die Partie am Samstag um 15 Uhr am Steuerberger Sportplatz startete, waren sicher noch nicht alle der 150 Fans eingetroffen, als es schon das erste Mal klingelte. St. Urban verzeichnete einen Blitzstart und brachte das Netz schon in der 2. Minute durch Aljaz Tot das erste Mal zum Zappeln. Ein Horrorstart also für die Steuerberger Heimmannschaft, die quasi mit dem ersten Angriff 0:1 zurücklag. Doch es wurde nicht besser für den SV Steuerberg, denn nach dem ersten Treffer versuchten die Gäste, noch einen draufzulegen. Dies passierte dann in der 23. Minute, als Florian Kraschl zum zwischenzeitlichen 0:2 abzog. Die Heimmannschaft bekam schließlich nach einer halben Stunde die Chance zum Anschlusstreffer durch einen Strafstoß. Dieser wurde jedoch kläglich vergeben und es ging mit einem nicht sehr befriedigendem 0:2-Rückstand für Steuerberg in die Kabinen.

Steuerberg mit anderem Gesicht in Hälfte zwei

Die Halbzeitansprache von Werner Oberrisser, dem Trainer der Heimmannschaft, dürfte gewirkt haben sein, denn nach Wiederanpfiff kam seine Mannschaft wie ausgewechselt aus der Kabine. Konnte in Halbzeit eins noch St. Urban einen Blitzstart verzeichnen, war es diesmal der SV Steuerberg, der in Minute 49 durch Manuel Egger ein schnelles Tor erzielte. Den Gastgebern fiel vermutlich ein Stein vom Herzen und sie spielten weiterhin befreit auf. Ein Doppelschlag in Spielminute 59 und 60 durch Daniel Walder und erneut Manuel Egger bescherte ihnen dann binnen kürzester Zeit erstmals die Führung. Diese ließen sie sich nicht mehr nehmen, sondern setzten sogar noch einen drauf. Mit seinem Doppelpack brachte Daniel Walder in der 77. Minute den 4:2-Endstand auf die Anzeigetafel. Nach einer tollen zweiten Hälfte kann sich der SV Steuerberg also doch noch die drei Punkte sichern und den SV St. Urban auf sieben Punkte distanzieren.

Werner Oberrisser, Trainer SV Steuerberg:

„Es war für beide Teams ein wichtiges Spiel. Zu Beginn war meine Mannschaft sichtlich nervös, wir haben uns zwei Treffer eingefangen und auch einen Elfer verschossen. Als ich dann zur Halbzeit das Spiel gegen die SG Wörthersee, welches wir auch nach der Pause gedreht haben, angesprochen habe, dürfte dies mein Team motiviert haben. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt und der Druck war nach den ersten Treffern weg. Mit diesem Sieg können wir nun ein wenig befreiter in die nächsten Spiele gehen.“

Der SV Steuerberg hat sich nun ein kleines Polster auf die Abstiegsränge verschafft und kann nächste Woche befreit gegen den SV Oberglan aufspielen. Der SV St. Urban muss hingegen aufpassen, nicht ganz in den Tabellenkeller abzusinken. Eine Niederlage im Heimspiel nächsten Sonntag gegen den HSV Klagenfurt wäre daher nicht sehr förderlich.

