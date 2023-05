Unentschieden in letzter Minute! HSV und Oberglan trennen sich mit 3:3

Details Sonntag, 14. Mai 2023 12:14

Am zweiten Maiwochenende wurde in ganz Kärnten Fußball gespielt. Auch die 1. Klasse C hatte wieder so einiges zu bieten. Das Match zwischen dem HSV Klagenfurt und dem SV Oberglan war eine Partie von vielen, die den Titel Spitzenmatch wirklich verdienten. In diesem Duell gab es nämlich ganze sechs Tore. Sieger gab es dabei aber keinen, die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden.

Zweimalige HSV-Führung wird prompt ausgeglichen

Als in der Khevenhüllerkaserne in Klagenfurt vor ungefähr 60 Zusehern diese Partie am Samstag um 16 Uhr angepfiffen wurde, war die Stimmung auf ihrem Höhepunkt. Nur ein Tor der Heimmannschaft konnte dies noch toppen, welches sogleich auch zu verzeichnen war, nämlich durch Haris Malkoc in der 20. Minute. Doch lange ließen sich dies die Gäste aus Oberglan nicht gefallen, sie glichen gleich darauf durch Andre Zitterer wieder aus. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ging es am Sportplatz des Heeressportvereins gleich wieder munter zur Sache. Erneut war es Haris Malkoc, der sein Heimteam in der 52. Minute in Front brachte, doch diesmal war auf die Antwort der Oberglaner nur eine Minute zu warten. Denis Salkanovic bracht in Minute 53 den 2:2-Ausgleich ein.

Ausgleich in letzter Minute

Nachdem die Partie wieder ausgeglichen war, wollten beide Teams den Führungstreffer erzielen. Wieder war es der HSV Klagenfurt, dem dies dann gelang. Michael Puschl-Schliefnig konnte in Minute 64 das Leder in den Maschen unterbringen und seiner Mannschaft wieder einen Vorsprung bescheren. Der SV Oberglan hatte in weiterer Folge viele Tormöglichkeiten, bis zur Schlussphase fand der Ball den Weg ins Netz aber nicht. Dann, kurz vorm Abpfiff, war es aber doch noch Niklas Rainer, der den 3:3-Ausgleich erzielte, und seine Gastmannschaft damit mit einem Punkt nach Hause fahren ließ. Die beiden Teams sind nun Tabellennachbarn. Der HSV Klagenfurt rangiert auf Rang neun, Oberglan einen Platz drunter.

Hans Jürgen Rainer, Co-Trainer SV Oberglan:

„In diese Partie gingen wir sehr ersatzgeschwächt, weshalb wir auch den HSV das Spiel machen ließen und uns eher auf die Defensive konzentrierten. Am Ende wurde es ein 3:3-Unentschieden, was wegen dem späten Tor auch verdient war. Chancen hatten wir jedoch mehrere, wodurch wir das Spiel auch gewinnen hätten können. Nächste Woche soll dann mal ein Sieg rausschauen, denn mit ganzen zwölf Unentschieden stellen wir sicher den Topwert der Liga.“

Diesen Ambitionen will der SV Oberglan schon nächste Woche nachgehen, wenn der Gegner am Feiertag der Tabellenletzte aus dem oberen Metnitztal ist. Der HSV Klagenfurt hat am Christi-Himmelfahrts-Tag spielfrei und trifft erst am Samstag auf den SC Kappel.

