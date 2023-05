Späte Entscheidung im Topspiel! Reichenau siegt kurz vor Schluss gegen Moosburg

Details Mittwoch, 17. Mai 2023 23:17

Englische Woche in der 1. Klasse C! Am Abend vor Christi Himmelfahrt stand gleich das Topspiel der 26. Runde am Programm. Es traf nämlich der Tabellenzweite, der SC Reichenau/Falkert auf den SV WellCard Moosburg, der nur einen Platz darunter steht. Lange dauerte es in dieser Partie, bis eine Entscheidung fiel. In der Schlussphase setzte sich dann aber der Zweite der 1. Klasse C durch und hält den SV Moosburg durch diesen Sieg ein wenig auf Distanz.

Match auf hohem Niveau

Am Sportplatz des SV Moosburg hatten am Mittwochabend ungefähr 250 Zuseher Platz genommen, um ihr Feierabendbier in der kurzen Woche bei dem Topspiel der 1. Klasse C zu genießen. Die Fans wussten, um was es in diesen Match ging und so auch die Spieler. Von Beginn an wurde auf hohem Niveau gespielt, was die Intensität der Zweikämpfe eindrucksvoll bewies. Die Gäste starteten druckvoll, doch der SV Moosburg stand defensiv gut und ließ wenig zu. Auch Reichenau vernachlässigte die Defensive nicht und verhinderte zwei Chancen der Gastgeber. Die Folge war eine torlose Hälfte, die aber trotzdem sehr ansehnlich war.

Freissegger entscheidet spät

Der zweite Durchgang ähnelte von Beginn an den ersten sehr. Moosburg und Reichenau lieferten sich eine starke Partie, in der lediglich die Treffer fehlten. Als die Schlussphase anbrach und die Fans schon dachten, sie würden hier ein 0:0 sehen, hatte einer etwas gegen diesen Zwischenstand, nämlich der Goalgetter der Gästeelf Arnold Freissegger. Der Topscorer der Liga wurde kurz vorm Ende in Szene gesetzt und konnte den Reichenauern in der 89. Minute die Führung einbringen. Damit war aber noch nicht genug, denn er legte in der 93. Spielminute noch einen drauf und netzte zum 2:0-Endstand. Der SC Reichenau geht in diesem Topspiel durch zwei späte Treffer von Freissegger als Sieger hervor und fixiert den zweiten Platz in der Liga. Für Moosburg ist aber auch noch nicht viel verloren, denn den dritten Platz wird ihnen trotz dieser Liga so bald wohl auch keiner nehmen können.

Miroslav Markelic, Trainer SC Reichenau:

„Am Anfang verlief das Match relativ ausgeglichen. In der ersten Halbzeit war der entscheidende Moment noch nicht da, doch in Hälfte zwei kurz vor Schluss hat unser Goalgetter Arnold Freissegger mal wieder zugeschlagen. Es war ein Match auf einem sehr hohen Niveau, das wir sehr clever zu Ende gespielt und verdient gewonnen haben. Unser großes Plus ist unsere Kaderbreite mit vielen jungen, hungrigen Spielern auf der Bank. In vielen Matches hat das schon den Unterschied gemacht. Das Saisonziel haben wir bereits erreicht, es läuft also sehr gut für uns derzeit.“

Die nächsten Begegnungen werden schon wieder am Samstag und am Sonntag ausgespielt. Der SC Reichenau erwartet den SV St. Urban, während Moosburg einen Tag später auswärts auf die Treibach Juniors trifft.

