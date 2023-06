Kantersieg zum Abschluss! Treibach Juniors beenden Saison mit Erfolg gegen Oberglan

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:18

Die letzten Runden stehen in der 1. Klasse C an. Während der Aufsteiger sowie die beiden Absteiger schon feststehen, wollen die Teams dazwischen in den restlichen Runden noch eine möglichst gute Platzierung in der Tabelle erreichen. Am ersten Samstag im Juni hieß das Duell SK Treibach Juniors gegen SV Oberglan. In diesem Match konnten sich die Treibacher klar mit 5:0 durchsetzen und somit die Saison positiv abschließen – kommende Woche haben sie nämlich spielfrei.

Schwunghafte erste Hälfte der Gastgeber

Für die Treibach Juniors lief es in den vergangenen Wochen in der Liga nicht so schlecht. Sie konnten einige Siege gegen unmittelbare Tabellennachbarn, wie zum Beispiel Moosburg oder Reichenau verzeichnen. Nur im Nachtragsspiel gegen Liebenfels musste man sich Mitte dieser Woche geschlagen geben. Mit neuem Elan ging die Heimelf also in die Partie und wurde schon bald dafür belohnt. In Minute 23 durften sie das erste Mal jubeln, als Daniel Grilz den Ball im Netz unterbrachte. Dann kam kurz vor der Pause die Zeit von Samuel Lauchard. Er schnürte binnen fünf Minuten einen Doppelpack und stellte zum Halbzeitpfiff auf 3:0.

Treibach spielt die Partie trocken runter

Sichtlich gezeichnet von der Dominanz von Treibach, lief auch in Hälfte zwei nicht viel für den SV Oberglan. Sie kamen nie richtig ins Match, das die Gastgeber stets in der Hand hatten. So dauerte es wieder nicht sehr lange, bis die Treibacher wieder netzten. Diesmal hieß der Torschütze in der 64. Spielminute Gregor Hilweg. Oberglan musste sich nun bemühen, damit die Niederlage nicht zu hoch ausfällt. Dies schafften sie bis zur Schlussphase recht gut. Dort erzielte dann Samuel Lauhard seinen dritten Tagestreffer und fixierte den Endstand von 5:0 für seine jungen Treibacher. Sie platzieren sich nun auf Tabellenrang drei und können nach den Sonntagspartien und der letzten Runde schlechtestenfalls Fünfter werden. Der SV Oberglan wird sich wohl mit einem zweistelligen Tabellenplatz begnügen müssen.

Kevin Schlosser, Trainer SK Treibach Juniors:

„Das Ziel der Saison ist gut aufgegangen. Die jungen Spieler haben sich super weiterentwickelt und die nicht mehr so jungen entwickelten sich zu Führungsspieler. Im heutigen Match haben wir diese Entwicklung wieder perfekt auf den Platz gebracht, wir waren die ganze Zeit über spielbestimmend und es hätte durchaus höher ausgehen können. Ab der 70. Minute reichte es dann, das Ergebnis zu verwalten. Alles in allem eine Topleistung meiner Mannschaft.“

Wie bereits zu Beginn erwähnt, steht bei den Treibach Juniors in der letzten Runde das spielfreie Wochenende an. Das Team wird man erst nächste Saison wieder in der 1. Klasse C beobachten können. Der SV Oberglan muss sein Abschlussmatch gegen die SG Wörthersee am kommenden Samstag bestreiten.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei