Dickes Ausrufezeichen zum Auftakt! Oberglan schießt HSV ab

In der 1. Klasse C wird seit diesem Wochenende wieder Fußball gespielt. Während für einige Teams der Saisonauftakt ganz nach Plan verlief, sah es bei anderen Mannschaften wieder ganz anders aus. Der SV Oberglan konnte einen Auftakt nach Maß bejubeln, nachdem man den Gegner im ersten Match, den HSV Klagenfurt, mit einem Kantersieg vom Platz fegte. Ganze neun Mal wurde dabei das Tor getroffen.

Guter Start der Gäste

Als am Sonntagvormittag dieses Match in der Khevenhüllerkaserne in Klagenfurt angepfiffen wurde, hatten es sich ca. 120 Zuseher auf ihren Plätzen gemütlich gemacht. Alles andere als gemütlich startete der SV Oberglan ins Duell. Schon in der fünften Spielminute klingelte es das erste Mal, als Martin Hinteregger das Netz traf. Weitere zweimal durften die Gäste in der ersten Halbzeit dann noch jubeln (Tore durch David Tamegger in der 24. Minute und Martin Hinteregger in der 41. Minute). Mit 0:3 ging es nach 45 Minuten in die Pause.

Perfekter Einstand für Martin Hinteregger

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste, nämlich mit einem frühen Treffer für Oberglan. Gerald Kohlweg versenkte die Kugel in Minute 51 im Netz der Klagenfurter Heeressportler. Dann durfte sich wieder Martin Hinteregger freuen. Der Oberglan-Stürmer, der den gleichen Namen wie der prominente Sirnitz-Kicker trägt, spielte auch so auf wie dieser und erzielte in den Minuten 54 und 56 zwei weitere Treffer. Marco Messner erhöhte eine Minute später auf 0:7. Einen Strafstoß in der 62. Minute verwertete erneut Martin Hinteregger und schnürte so insgesamt einen Fünferpack. Den Schlusspunkt setzte Denis Salkanovic in der 82. Spielminute mit seinem Treffer zum 0:9.

Hans Jürgen Rainer, Co-Trainer SV Oberglan:

„Das Ergebnis sagt eigentlich eh alles. Die Gegner hatten einen Umbruch hinter sich und müssen sich erst wieder finden. Zu Beginn spielten sie zwar mit, nach dem 3:0 war der Käse aber gegessen. Hinteregger feierte mit fünf Toren einen super Einstand. Ebenfalls froh bin ich über unsere Kaderdichte, wir werden sicher jeden Spieler in dieser Saison brauchen.“

Weiter geht’s nächste Woche für den SV Oberglan mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger aus der 2. Klasse D, dem KAC 1b. Der HSV Klagenfurt hat im Match gegen den SV Steuerberg am kommenden Freitag die Möglichkeit auf Wiedergutmachung.

