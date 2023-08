Nach Freissegger-Hattrick: Erstes Topspiel der Saison geht an Reichenau

Details Montag, 14. August 2023 09:50

An diesem Wochenende stand die 3. Runde der 1. Klasse C am Programm. Jedoch bestritten die Teams erst ihr zweites Match da Runde zwei aufgrund der Unwetter auf Ende August verlegt wurde. So kam es also gleich zu Beginn der Saison zum Topspiel zwischen den Vorjahresdritten, dem SV WellCard Moosburg, und dem Vorjahreszweiten, dem SC Reichenau/Falkert. Wie schon in der letzten Saison behielt auch in diesem Match der SC Reichenau die Oberhand und verzeichnete einen 4:2-Erfolg.

Wechselndes Momentum in Hälfte eins

Vor gut 300 Zusehern am Moosburger Sportplatz legten die Gäste aus Reichenau einen wahren Blitzstart hin. Der Topscorer der vergangenen Spielzeit, Arnold Freissegger, eröffnete bereits in der zweiten Spielminute den Torreigen. Nachdem Reichenau weitere Chancen hatte, um die Führung auszubauen, diese aber nicht nutzte, übernahm der SV Moosburg das Kommando und scorte prompt durch Chigbogu Onuh in der 22. Minute. Doch Reichenau schlug zurück, wieder in Form von Arnold Freissegger, der die erneute Führung zehn Minuten vor der Pause einbrachte.

Reichenau entscheidet die Partie

Auch der zweite Durchgang startete mit einem Paukenschlag. Aus einer Kontersituation schloss Moreno Remskar ab und glich das Match erneut aus. In der 64. Minute bescherte dann Thomas Gratzl nach einer Einzelaktion seiner Gastmannschaft wieder einen Vorsprung in diesem Topspiel. Reichenau hatte ab diesem Zeitpunkt das Spielgeschehen in seiner Hand und so war es eine Viertelstunde vor Schluss einmal mehr Arnold Freissegger, der mit seinem dritten Tagestreffer den Schlusspunkt in diesem Match setzte. Der SC Reichenau steht somit nach zwei Matches bei vier Punkten. Moosburg liegt nur knapp dahinter mit drei Zählern am Konto.

Miroslav Markelic, Trainer SC Reichenau:

„Wieder mal war es das erwartet schwierige Match gegen Moosburg. Größtenteils dominierten wir in dieser Partie, gaben aber ein paar Mal auch das Kommando ab, was zu den Gegentreffern führte. Aufgrund des Chancenplus auf unserer Seite, war dieser Erfolg absolut verdient. In solchen Matches muss man gewinnen, das pusht das Selbstvertrauen der ganzen Mannschaft. Unser Saisonziel lautet, dieselbe, wenn nicht sogar eine bessere Leistung als letztes Jahr an den Tag zu bringen.“

Weiter geht’s schon am Dienstag, dem Feiertag. Der Gegner des SC Reichenau ist dann der Absteiger aus der Unterliga, der SV Ludmannsdorf. Moosburg muss auswärts gegen den Aufsteiger aus der 2C ran, dem SC Sörg.

