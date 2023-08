Mit sechs Treffern zum Sieg! Erstes „Kellerduell“ geht an Steuerberg

Details Dienstag, 15. August 2023 17:02

In der 1. Klasse C stand an diesem Dienstag das erste kleine Kellerduell am Programm. Zwar kann man in dieser Phase der Saison noch nicht richtig davon sprechen, jedoch konnte die beiden Teams, der SV Steuerberg und die SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach in ihren ersten zwei Partien nicht punkten und standen gemeinsam mit dem SV St. Urban am unteren Ende des Klassements. Nach dieser Begegnung änderte sich dies aber, der SV Steuerberg holte einen 6:3-Erfolg und somit die ersten drei Saisonpunkte.

Blitzstart der Gastgeber wird egalisiert

Das Match in Steuerberg startete mit einem Paukenschlag, denn direkt in der ersten Spielminute stand es schon 1:0 für die Gastgeber durch Matija Kranjc. Weiter ging es nur in diese Richtung und schon in der elften Minute erhöhte Manuel Dolliner zum 2:0. Nach Hälfte des ersten Durchgangs wachte schließlich die SG vom Wörthersee auf und glich die Partie mit einem Doppelschlag durch Ariano Murtezani und Fabian Krenn wieder aus. Kurz vor der Pause setzte Andre Peternell dem Toretreiben vorzeitig ein Ende, als er zum 3:2 einschob. Danach ging es in die Kabinen.

Steuerberg macht den Deckel drauf

Doch auch nach Wiederanpfiff war das Motto „Tag der offenen Tür“, denn schon in Minute 48 begann Marco Leininger auf Seiten der Gastgeber wieder mit dem Toreschießen. Die Sache schien gegessen zu sein, vor allem, als dan Daniel und Marcel Walder in der Schlussphase nochmal zwei Treffer drauflegten. Lediglich Fabian Krenn betrieb kurz vor Abpfiff noch Ergebniskorrektur mit seinem Torerfolg zum 6:3-Endstand. Somit holt der SV Steuerberg den ersten Saisondreier. Die SG Krumpendorf/Pörtschach bleibt weiterhin bei null Zählern in dieser Spielzeit im Tabellenkeller.

Werner Oberrisser, Trainer SV Steuerberg:

„Nach einem perfekten Start ins Match unsererseits, kamen die Gegner in Halbzeit ein wieder zurück. Kurz vor und nach der Pause schnürten wir aber den Sack zu und legten zum Schluss noch zwei Treffer drauf. Am Ende muss man von einem verdienten Sieg sprechen. Unser Ziel für die nächsten Matches ist es, die Abstiegszone so schnell wie möglich zu verlassen.“

Am Freitag sind schon wieder die nächsten Begegnungen geplant. Dort trifft Steuerberg auswärts auf Glanegg, während die SG Krumpendorf/Pörtschach zuhause den ASKÖ Gurnitz erwartet.

