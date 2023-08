Niko Maric sei Dank: Doppelschlag innert fünf Minuten hievt Liebenfels zu Heimsieg über St. Urban

Details Sonntag, 20. August 2023 07:49

Der Start ins neue Spieljahr ging für SV St. Urban mit dem 0:2 gegen Liebenfels vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holte St. Urban nicht einen Zähler. Ein Doppelschlag kurz nach einer Stunde Nettospielzeit brachte den Heimerfolg.

Fünf Spielminuten geben den Ausschlag

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften, fehlte es an entscheidender Durchschlagskraft nach der Einkehr in den Gefahrensektor, respektive kam der Pass hinter die letzte Defensivkette noch nicht genau genug. Nach rund einer Stunde dann aber die "kalte Dusche" für den noch punktlosen Gast: Mit einem schnellen Doppelpack (62./67.) zum 2:0 schockte Niko Maric SV Naturstein Kogler St. Urban, welcher in der Folge souverän verwaltet und ins Ziel gefahren wurde. Unter dem Strich verbuchte GSC Liebenfels gegen den Tabellenletzten einen 2:0-Sieg.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Liebenfels nun auf dem fünften Platz steht. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Neben SV St. Urban gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.

Am kommenden Sonntag tritt GSC Liebenfels bei SV Oberglan an, während SV Naturstein Kogler St. Urban zwei Tage zuvor SG Krumpendorf / ATUS Pörtschach empfängt.

1. Klasse C: GSC Liebenfels – SV Naturstein Kogler St. Urban, 2:0 (0:0)

67 Niko Maric 2:0

62 Niko Maric 1:0

