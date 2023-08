Sonntagsmatinee mit "Turnaround": Oberglan dreht Partie bei Friesach

Details Sonntag, 20. August 2023 19:14

Eine umkämpfte und spannende Matinee bekamen am Sonntagvormittag die Anhänger beim Duell des Friesacher AC mit dem SV Oberglan geboten. Die Gäste verstanden sich nach Pausen-Rückstand mit 2:1 zu behaupten und halten damit weiterhin beim Punktemaximum nach fünf Spieltagen in der 1. Klasse C.

Nach Blitzstart die "Kehrtwende" in Hälfte zwei

Die Heimischen legten los wie die Feuerwehr, lagen bereits nach 180 Sekunden in Front: Fabian Sortschan markierte das 1:0. Danach entwickelte sich ein kurzweiliger Schlagabtausch mit spielerischen Vorteilen für das Heim-Team - 1:0 auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel wurde das Match hitziger und zugleich ausgeglichener. In der 67. Minute folgte der Ausgleichstreffer: Ein herrlicher Treffer von Gerald Kohlweg stellte den Gleichstand wieder her. Und die Gäste rochen den "süßen Duft" eines Auswärtssieges, drehten die Partie durch Martin Hinteregger (78.), der aus 25 Metern ins leere Tor einschob - 1:2 der Endstand.

