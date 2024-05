Last-Minute-Sieg: Oberglan bezwingt Steuerberg im Derby

Spielberichte

In einem mit Spannung erwarteten Derby der 1. Klasse C trafen am Donnerstagvormittag der SV Steuerberg und der SV Oberglan aufeinander, wobei beide Mannschaften unterschiedliche Ziele vor Augen hatten. Für die Glantaler, die im Kampf um die Spitze standen, war ein Sieg von entscheidender Bedeutung, insbesondere nachdem Spitzenreiter Ludmannsdorf bereits vorgelegt hatte und den engsten Verfolger dadurch unter Druck setzte. Auf der anderen Seite befand sich Steuerberg auf dem 13. Platz und kämpfte weiterhin um den Klassenerhalt. Der SV Oberglan setzte sich schließlich nach zwei Treffern kurz vor Ende mit 2:1 durch.

Steuerberg netzt kurz vor der Pause

Das Spiel begann mit einem hart umkämpften ersten Durchgang, in dem beide Teams sich wenig klaren Torchancen erarbeiten konnten. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang es Daniel Walder, für Steuerberg in Führung zu gehen und die Fans jubeln zu lassen. Zwei Elfmetersituationen, die gegen den SV Oberglan entschieden wurden, ließen dieses Ergebnis bis zum Gang in die Kabinen bestehen.

Messner-Doppelpack beschert den Gastgebern drei Punkte

In der zweiten Halbzeit setzte Oberglan alles daran, den Rückstand aufzuholen, während Steuerberg versuchte, die Führung zu verteidigen. Doch trotz aller Bemühungen gelang es Oberglan erst im Endspurt der Partie, das Blatt zu wenden. Marco Messner verwandelte zunächst in der 85. Minute einen Elfmeter und nur drei Minuten später, in der 88. Minute, erzielte er erneut einen Treffer und sicherte seinem Team somit den 2:1-Sieg. Der Sieg war hart erkämpft und wurde erst in der Schlussphase der Partie erzwungen. Dem SV Oberglan gelang es somit, den Anschluss an Ludmannsdorf herzustellen, und sie bleiben mit 58 Punkten nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Steuerberg hingegen befindet sich weiterhin im Abstiegskampf und muss in den kommenden Spielen alles geben, um den Klassenerhalt zu sichern.

Florian Zuschlag, Trainer SV Oberglan:

„Wir tun uns immer ein wenig schwer in den Derbys und das hat man heute wieder gesehen. Ein stark kämpfender SV Steuerberg hat uns anfangs wirklich die Schneid abgekauft. Einige klare Elfmeter wurden uns vorenthalten und erst den vierten bekamen wir zugesprochen. Nachdem wir diesen verwandeln konnten, haben wir das zweite Tor auch noch erzwungen, denn ein X war für uns keine Option. So bleibt das Meisterschaftsrennen weiterhin spannend und auf den achten Sieg in Serie können wir weiter aufbauen.“

Lange Zeit zum Verschnaufen nach diesem Derbykampf bleibt den beiden Teams der 1. Klasse C nicht, denn schon am Wochenende stehen die nächsten Matches an. Der SV Oberglan trifft dann auf den ASKÖ Gurnitz, während der SV Steuerberg die Treibach Juniors erwartet.

