Überzeugender Heimsieg: Gurnitz schickt Steuerberg mit 5:0 nach Hause

An einem etwas unüblichen Spieltermin – dem Donnerstagabend – kam es in der 1. Klasse C zum Aufeinandertreffen des ASKÖ Gurnitz und des SV Steuerberg. Während Gurnitz sich im gesicherten Mittelfeld befand und die Chance hatte, seine Position weiter zu festigen und zu verbessern, kämpfte Steuerberg darum, den Abstiegsrängen weiter fernzukommen. Das Match entschied sich aber zugunsten der Gastgeber, welche den SV Steuerberg mit 5:0 wieder heim ins Pfingstwochenende schickten.

Zwei frühe Treffer ebenen Gurnitz den Weg

Das Spiel begann gleich mit Schwung Gurnitz nutzte bereits in der ersten Spielminute die Chance, durch Christopher Pöckl in Führung zu gehen. Diese frühe Führung schockte die Gäste aus Steuerberg, die sich nur schwer davon erholten. Bereits in der 8. Minute erhöhte Andreas Paheiner auf 2:0, womit Gurnitz von Anfang an die Weichen auf Sieg stellte.

Steuerberg wird mit 5:0 heimgeschickt

Trotz einiger Bemühungen gelang es Steuerberg nicht, in das Spiel zurückzufinden. Stattdessen waren es die Hausherren, die weiterhin dominierten und kurz vor der Halbzeitpause durch Fabian Stornig (40.) und Pascal Krobath (45.) auf 4:0 erhöhten. Damit war das Spiel praktisch schon zur Halbzeit entschieden. In der zweiten Halbzeit versuchte Steuerberg, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, blieb jedoch erfolglos. Gurnitz hingegen setzte in der 63. Minute durch den zweiten Treffer von Andreas Paheiner den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.

Mit diesem eindrucksvollen Sieg kletterte der ASKÖ Gurnitz vorübergehend auf den neunten Tabellenplatz und hat nun 32 Punkte auf dem Konto. Damit steht das Team im gesicherten Mittelfeld und kann den verbleibenden Spielen etwas gelassener entgegensehen. Der SV Steuerberg hingegen bleibt mit 21 Punkten auf dem 13. Platz und muss weiterhin um den Klassenerhalt bangen. Da die anderen Teams am Tabellenende noch Spiele vor sich haben, besteht die Gefahr, dass Steuerberg noch näher an die Abstiegsränge heranrückt.

Martin Janeschitz, Trainer ASKÖ Gurnitz:

„Nach unserem soliden, guten Start in dieses Match, war es natürlich einfach, dies nicht mehr aus der Hand zu geben. Der Gegner bot uns wenig Gegenwehr und meine Mannschaft spielte aggressiv weiter, hielt hinten die Null und zeigte insgesamt eine tolle Leistung. An diese Leistung gilt es nun anzuknüpfen und uns für die kommende Saison, auch indem wir uns auf junge Spieler forcieren, vorzubereiten.“

Die kommenden Spiele in der 1. Klasse C warten für die beiden Teams nächstes Wochenende. Am Freitagabend erwartet der SV Steuerberg zu Hause den SC Kappel und Gurnitz empfängt, ebenfalls auf heimischem Rasen, die Treibach Juniors.

