HSV Klagenfurt schöpft Hoffnung im Abstiegskampf nach Sieg in Glanegg

Am Samstagnachmittag traf in der 1. Klasse C der SV Glanegg im heimischen Stadion auf den HSV Klagenfurt. Während sich Glanegg im gesicherten Mittelfeld der Tabelle auf Platz 8 befand, kämpfte der HSV Klagenfurt mit 17 Punkten auf dem vorletzten Rang gegen den Abstieg. Ein Sieg wäre für die Gäste daher von großer Bedeutung, um den Abstand auf den letzten Platz zu vergrößern und die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Dies passierte nach 90 Minuten auch, der HSV setzte ich mit 2:1 durch.

Treffer auf beiden Seiten

Das Spiel begann intensiv, beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und kämpften um jeden Ball. In der 28. Minute gelang den Gästen der erste Treffer des Spiels: Dino Zenkovic nutzte eine gute Chance und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Glanegg reagierte prompt und drängte auf den Ausgleich. Nur acht Minuten später, in der 36. Minute, gelang Klemen Srancar der ersehnte Treffer. Nach einem schön herausgespielten Angriff verwandelte er sicher zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Zweiter Zenkovic-Treffer bringt den Gästen den Sieg

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine spannende Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Entscheidung fiel schließlich in der 66. Minute, als Dino Zenkovic erneut zuschlug. So sorgte er für die erneute Führung der Gäste und erzielte sein zweites Tor an diesem Nachmittag. In der Schlussphase versuchte Glanegg nochmals alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des HSV Klagenfurt stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu. Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den 2:1-Auswärtssieg für den HSV Klagenfurt.

Mit diesem wichtigen Sieg verschafft sich der HSV Klagenfurt etwas Luft im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den letzten Rang, den derzeit St. Urban belegt, vergrößerte sich auf fünf Punkte. Der SV Glanegg bleibt trotz der Niederlage weiterhin auf dem achten Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Die kommenden Begegnungen sehen wie folgt aus: Der SV Glanegg trifft auswärts am Donnerstagabend um 17 Uhr auf den KAC 1b, während der HSV Klagenfurt zur gleichen Zeit daheim den Friesacher AC erwartet.

