Partl-Hattrick! Tabellenführer macht gegen GSC Liebenfels halbes Dutzend voll

In der 28. Runde der 1. Klasse C konnte der SV Ludmannsdorf einen beeindruckenden 6:0-Sieg gegen den GSC Liebenfels einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit wurde der Grundstein für den Erfolg gelegt, als die Heimmannschaft vier Tore erzielte - Markus Partl glänzte mit einem lupenreinen Hattrick. Die Ludmannsdorfer behaupteten mit diesem Kantersieg die Tabellenführung und setzten einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel.

Lupenreiner Partl-Hattrick

Das Spiel begann furios für den Faveriten. Bereits in der 2. Minute konnte Markus Partl den Führungstreffer erzielen und stellte früh die Weichen auf Sieg. Die Heimelf blieb am Drücker und ließ Liebenfels kaum zur Entfaltung kommen. In der 13. Minute legte erneut Partl nach, nachdem er von Jure Skafar und Dominik Killar gut in Szene gesetzt wurde.

Auch danach spielten die Ludmannsdorfer weiter munter nach vorne. Die Gästeabwehr wirkte überfordert und konnte die Angriffe der Heimelf nicht unterbinden. So war es nicht verwunderlich, dass in der 27. Minute Partl seinen Hattrick perfekt machte und auf 3:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause trug sich auch Killar in die Torschützenliste ein, nachdem er eiskalt eine der vielen Chancen zum 4:0 verwertete.

Tabellenführer lässt nicht locker

Nach der Pause versuchte Liebenfels ins Spiel zurückzufinden, konnte jedoch keine nennenswerten Akzente setzen. Zur Halbzeit wechselte der Tabellenführer doppelt, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Dies sollte sich auszahlen, denn in der 65. Minute erhöhte Skafar mit einem wunderschönen Weitschuss auf 5:0. Der Goalgetter erzielte damit seinen bereits 55. Saisontreffer, der zugleich das 100. Tor der Ludmannsdorfer in der laufenden Saison darstellt.

Der Ligaprimus ließ auch danach nicht locker. In der 71. Minute traf Robert Mijic zum 6:0-Endstand, nachdem er den Ball nach einem Schuss von der Latte ins Netz beförderte. Die Gäste versuchten zwar, in der zweiten Halbzeit öfters zu Chancen zu kommen, scheiterten jedoch meist schon an der gut sortierten Ludmannsdorfer Abwehr.

Besonders auffällig war die spielerische Überlegenheit des Tabellenführers, der sich phasenweise Chancen im Minutentakt erspielte und die Gäste-Abwehr immer wieder in Bedrängnis brachte. Somit konnten sich heimischen Fans über zahlreiche schöne Spielzüge und Tore freuen. Der GSC Liebenfels blieb hingegen weit hinter den Erwartungen zurück und konnte die wenigen sich bietenden Chancen nicht nutzen. Damit war auch die erste Niederlage seit mehreren Wochen besiegelt. Die Partie endete nach 92 Minuten mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg des SV Ludmannsdorf, der damit seine Siegesserie eindrucksvoll fortsetzte und an der Tabellenspitze bleibt.

1. Klasse C: Ludmannsdorf : Liebenfels - 6:0 (4:0)

71 Robert Mijic 6:0

65 Jure Skafar 5:0

34 Dominik Killar 4:0

27 Markus Partl 3:0

13 Markus Partl 2:0

2 Markus Partl 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Katharina Blasge mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

