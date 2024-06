SV Ludmannsdorf triumphiert mit 3:1 gegen SV St. Urban

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:17

In der Begegnung der 1. Klasse C setzte sich der SV Ludmannsdorf gegen den SV St. Urban mit 3:1 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0, bevor Jure Skafar in der 74. Minute den Sieg endgültig besiegelte. Trotz eines Elfmeter-Treffers von Philipp Kandut konnte der SV St. Urban das Blatt nicht mehr wenden und musste sich geschlagen geben.

Blitzstart der Gäste

Das Spiel zwischen dem SV Naturstein Kogler St. Urban und dem SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf begann pünktlich mit dem Anpfiff. Die Gäste zeigten von Beginn an, dass sie entschlossen waren, die Partie für sich zu entscheiden. Bereits in der 26. Minute gelang Jure Skafar der Führungstreffer für den SV Ludmannsdorf. Skafar nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gastgeber und versenkte den Ball sicher im Netz. Dieses Tor setzte den SV St. Urban unter Druck und brachte den Gästen Auftrieb.

Der SV Ludmannsdorf ließ nicht nach und erhöhte in der 38. Minute durch Markus Partl auf 2:0. Partl zeigte sich eiskalt vor dem Tor und verwandelte eine präzise Hereingabe, wodurch die Gäste ihre Führung weiter ausbauten. Mit diesem Spielstand ging es schließlich in die Halbzeitpause, während der SV St. Urban nun vor einer schwierigen Aufgabe stand, um zurück ins Spiel zu finden.

Hoffnung und Enttäuschung

Nach dem Seitenwechsel versuchte der SV St. Urban, mehr Druck auszuüben und kam zu einigen guten Gelegenheiten. In der 60. Minute wurde die Bemühung der Gastgeber belohnt, als Philipp Kandut einen Elfmeter souverän verwandelte und auf 1:2 verkürzte. Dieser Treffer gab dem SV St. Urban neuen Mut und Hoffnung, das Spiel noch zu drehen.

Doch diese Hoffnung währte nicht lange. In der 74. Minute schlug Jure Skafar erneut zu und stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung für den SV Ludmannsdorf wieder her. Skafar zeigte einmal mehr seine Torgefährlichkeit und markierte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:1 für die Gäste. Damit war die Vorentscheidung gefallen, und der SV St. Urban konnte sich von diesem Rückschlag nicht mehr erholen.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab. Mit einem 3:1-Auswärtssieg sicherte sich der SV Ludmannsdorf wichtige Punkte und konnte sich über eine starke Mannschaftsleistung freuen. Der SV St. Urban hingegen musste trotz einer kämpferischen Leistung die Niederlage hinnehmen und wird sich in den kommenden Spielen weiter steigern müssen.

1. Klasse C: St. Urban : Ludmannsdorf - 1:3 (0:2)

74 Jure Skafar 1:3

60 Philipp Kandut 1:2

38 Markus Partl 0:2

26 Jure Skafar 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.