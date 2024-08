Nach torreicher zweiter Halbzeit, Punkteteilung in Kappel

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 19:14

Im Auftaktspiel der 1. Klasse C trennten sich der SC Kappel und die Treibach Juniors am Samstagnachmittag mit einem 2:2-Unentschieden. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte Fahrt auf, als vier Tore innerhalb von 42 Minuten fielen. Der späte Ausgleichstreffer von SC-Kapitän Franz Pusar sicherte den Kickern aus Kappel einen verdienten Punkt.

Torloser erster Durchgang

Das Spiel begann bei idealen Bedingungen mit angenehmen 22 Grad. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, wobei sich keine Mannschaft klare Vorteile erarbeiten konnte. Die ersten Chancen des Spiels ergaben sich für die Juniors, doch die Abschlüsse in der 9. und 15. Minute verfehlten das Ziel deutlich. Auch Kappel konnte in der 20. Minute eine erste Gelegenheit verzeichnen, doch die Partie blieb weiterhin ausgeglichen und ohne Höhepunkte.

Die erste Halbzeit verlief ohne nennenswerte Ereignisse, und auch die wenigen Freistöße für beide Teams brachten keine Gefahr für die jeweiligen Torhüter. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Gäste bringen Führung nicht ins Ziel

Nach dem Wiederanpfiff nahm das Spiel Fahrt auf. Bereits in der 48. Minute konnten die Treibach Juniors durch einen Treffer von Nico Weitensfelder in Führung gehen. Die Defensive der Heimischen war in dieser Situation unsortiert, was die Gäste geschickt ausnutzten.

Der SC Kappel zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. In der 62. Minute war es dann Luka Danijel, der in einer Druckphase für den 1:1-Ausgleich sorgte. Die Hausherren schöpften neuen Mut und setzten die Juniors weiter unter Druck. Eine Großchance in der 63. Minute verdeutlichte den neu gewonnenen Elan des SC.

Doch die Treibach Juniors ließen sich nicht unterkriegen und schlugen in der 76. Minute erneut zu. Durch einen sehenswerten Angriff, den Julian Maurer erfolgreich abschloss, erzielten die Gäste das 1:2 und brachten sich wieder in Führung. Das Spiel schien zugunsten der Gäste zu kippen, doch der SC Kappel bewies erneut Kampfgeist und steckte nicht auf.

In der 84. Minute durften dann wieder die heimischen Fans jubeln, als Kapitän Franz Pusar den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Der Jubel bei den Heimfans kannte keine Grenzen, und der SC schöpfte noch einmal neue Hoffnung, das Spiel vielleicht komplett zu drehen.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen hektisch, beide Teams suchten die Entscheidung. Doch trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2-Endstand. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte das gerechte Unentschieden in einem spannenden und umkämpften Spiel.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SCKFAN (510 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SCKFAN mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.