Aufsteiger gegen Absteiger: Wietersdorf weiterhin in Topform

Details Samstag, 10. August 2024 11:44

In der 1. Klasse C hieß es am zweiten Spieltag Aufsteiger gegen Absteiger: es trafen die WSG Wietersdorf und der SK Maria Saal aufeinander. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz, doch letztlich waren es die Gäste aus Wietersdorf, die sich als das stärkere Team erwiesen und die wichtigen drei Punkte mit nach Hause nehmen konnten. Die Begegnung bot zahlreiche spannende Momente und zeigte, dass beide Mannschaften in dieser Saison einiges vorhaben.

Frühe Führung durch Eigentor

Das Spiel begann pünklich um 18:00 Uhr und schon in den ersten Minuten war klar, dass es eine hart umkämpfte Partie werden würde. Nach einem anfänglich ausgeglichenen Spielverlauf, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten, gelang es WSG Wietersdorf in der 25. Minute in Führung zu gehen. Ein unglückliches Eigentor von Florian Matthias Novak brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Diese Führung gab Wietersdorf die notwendige Sicherheit, um das Spiel unter Kontrolle zu halten.

Die Maria Saaler hatten in der Folge einige gute Möglichkeiten, doch immer wieder scheiterten sie an der Abwehr von Wietersdorf oder am eigenen Abschluss. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, gab es fast den Ausgleich, doch die Abwehr von Wietersdorf rettete auf der Linie. Die ersten 45 Minuten endeten somit mit einem 1:0 für die Gäste.

Entscheidende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit ausgeglichenem Spiel und Chancen auf beiden Seiten. Doch in der 56. Minute kam es zu einem weiteren entscheidenden Moment: Wietersdorf erhielt einen Elfmeter, den Suad Serdarevic souverän verwandelte und auf 2:0 erhöhte. Die Maria Saaler gaben sich jedoch nicht auf und versuchten weiterhin, das Spiel zu drehen.

Nur wenige Minuten später, in der 59. Minute, konnte der SK Maria Saal durch Christoph Orasch auf 1:2 verkürzen. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Auftrieb und die Hoffnung auf einen Punktgewinn war wieder da. Nach einer kurzen Trinkpause in der 67. Minute, setzten die Maria Saaler alles daran, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Wietersdorf stand sicher.

In der Schlussphase des Spiels war es erneut WSG Wietersdorf, die die entscheidende Aktion setzten. In der 90. Minute gelang Florian Matthias Novak sein zweiter Treffer des Abends, dieses Mal auf der richtigen Seite, und erhöhte auf 3:1 für die Gäste. Der Treffer fiel nach einer schönen Vorlage von Samuel Mario Lauhard, die Novak nur noch vollenden musste. Mit diesem Tor war die Partie entschieden und WSG Wietersdorf konnte die drei Punkte sicher mit nach Hause nehmen.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte und nach 92 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie. Mit diesem Sieg setzte sich WSG Wietersdorf in der Tabelle nach oben und konnte den positiven Trend der bisherigen Saison fortsetzen.

1. Klasse C: Maria Saal : Wietersdorf - 1:3 (0:1)

95 Florian Matthias Novak 1:3

59 Christoph Orasch 1:2

56 Suad Serdarevic 0:2

25 Florian Matthias Novak 0:1

