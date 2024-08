7:1! SC Kappel fegt Gurnitz vom Platz

Spielberichte

In einer einseitigen Begegnung in der 2. Runde der 1. Klasse C setzte sich der SC Kappel klar gegen den ASKÖ Gurnitz mit 7:1 durch. Von Beginn an dominierte Kappel das Spiel und ließ Gurnitz kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit lag das Heimteam mit 3:0 vorne und baute diesen Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Trotz eines späten Ehrentreffers für Gurnitz war die Überlegenheit des SC Kappel über die gesamte Spieldauer hinweg deutlich spürbar.

Hausherren mit früher 3:0-Führung

Die Partie begann bei perfekten Fußballwetter und 28 Grad in Kappel. Nach dem Anpfiff zeigte sich der SC Kappel von seiner besten Seite und legte einen Blitzstart hin. Bereits in der 2. Minute erzielte Luka Danijel das 1:0 für das Heimteam, was den Grundstein für die folgende Dominanz legte.

In den folgenden Minuten blieb Kappel die spielbestimmende Mannschaft. In der 11. Minute verfehlte ein Schuss knapp das Tor, was jedoch nur ein kleiner Rückschlag war. In der 14. Minute erhöhte Luka Prasnikar auf 2:0. Kappel spielte weiterhin stark auf und war klar die bessere Mannschaft, wie in der 23. Minute von Dominic Kahlhammer mit dem 3:0 bestätigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gurnitz noch keine wirkliche Torchance.

Kappel setzt zur Tor-Gala an

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Kappel nicht nach und setzte die beeindruckende Leistung fort. In der 54. Minute erzielte Luka Prasnikar seinen zweiten Treffer des Abends und erhöhte auf 4:0. Nur vier Minuten später legte Luka Danijel ebenfalls mit seinem zweiten Tor zum 5:0 nach.

David Körbler traf in der 62. Minute zum 6:0 und Felix Perkonig setzte in der 67. Minute mit dem 7:0 den Schlusspunkt für die Tormaschinerie des SC Kappel. Es war eine unglaubliche Leistung des Heimteams, das keine Anzeichen von Schwäche zeigte.

In den letzten Minuten der Partie zeigte sich Gurnitz bemüht, zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen. Dies gelang schließlich in der 89. Minute, als Nihad Alicajic den Ball zum 7:1 im Tor unterbrachte. Dieses Tor war jedoch nur ein kleiner Trost, denn die Überlegenheit des SC Kappel war über die gesamte Spielzeit hinweg unübersehbar.

Nach einer Minute Nachspielzeit endete die Partie mit einem deutlichen 7:1-Sieg für den SC Kappel. Die Mannschaft von Trainer Mark Steinberger zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte somit wichtige Punkte in der 1. Klasse C sammeln.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SCKFAN (660 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SCKFAN mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.