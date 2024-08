Torfestival am Wörthersee: SC Reichenau schießt die SG Krumpendorf/Pörtschach daheim ab

Spielberichte

Details Montag, 12. August 2024 11:07

Der SC Reichenau feierte einen überwältigenden 6:1-Sieg gegen KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach in der zweiten Runde der 1. Klasse C. Die Gäste dominierten das Spiel von Anfang an und ließen dem Gastgeber keine Chance. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Leistung von Arnold Freissegger, der gleich vier Treffer erzielte.

Blitzstart der Gäste

Kaum hatte das Spiel begonnen, da setzte SC Reichenau bereits das erste Ausrufezeichen. In der 3. Minute konnten die Gäste ihre erste Druckphase verzeichnen, und bereits in der 10. Minute fiel das erste Tor. Marcel Payer erzielte mit einem traumhaften Schuss das 0:1 für den SC Reichenau. Die Reichenauer ließen nicht nach und erhöhten in der 14. Minute durch Arnold Freissegger auf 0:2. Freissegger, der sich an diesem Tag in Topform präsentierte, traf erneut in der 20. Minute und stellte auf 0:3.

KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach konnte in dieser Phase des Spiels nur wenig entgegensetzen. Der Trainer der Heimmannschaft nutzte die Trinkpause in der 25. Minute, um sein Team zu motivieren, aber der SC Reichenau ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 30. Minute war es Thomas Gellan, der nach einer Ecke per Kopf auf 0:4 erhöhte.

Ein kleiner Lichtblick für die Gastgeber kam in der 35. Minute, als auf den Elfmeterpunkt gezeigt wurde, den Stefan Franz verwandelte und damit das 1:4 erzielte. Allerdings war dies nur ein kurzer Moment der Hoffnung für KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach. Noch vor der Halbzeitpause gelang Arnold Freissegger sein dritter Treffer, und so ging es mit einem 1:5 in die Kabine.

Unaufhaltsamer Freissegger

In der zweiten Halbzeit setzte der SC Reichenau sein dominantes Spiel fort. In der 50. Minute war es erneut Freissegger, der zum 1:6 traf und damit seinen vierten Treffer des Tages erzielte.

KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach hatte in der 53. Minute eine gute Gelegenheit, als eine starke Aktion durch den Torhüter Marktl vereitelt wurde. Die Heimmannschaft konnte jedoch keine weiteren nennenswerten Chancen kreieren.

So geschah nicht mehr viel in diesem Match und das Spiel endete schließlich mit einem klaren 1:6-Sieg für den SC Reichenau. Die Gäste dominierten über die gesamten 90 Minuten und zeigten eine beeindruckende Leistung, auch wenn sie möglicherweise noch mehr Tore hätten erzielen können. Ein herausragender Auftritt, insbesondere von Arnold Freissegger, der mit seinen vier Treffern maßgeblich zum Sieg beitrug.

1. Klasse C: KSK-Wörthersee/Pörtschach : Reichenau - 1:6 (1:5)

50 Arnold Freissegger 1:6

41 Arnold Freissegger 1:5

35 Stefan Franz 1:4

30 Thomas Gellan 0:4

20 Arnold Freissegger 0:3

14 Arnold Freissegger 0:2

10 Marcel Payer 0:1

