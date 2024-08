4:3! Torflut in Wietersdorf

Spielberichte

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse C triumphierte die WSG Wietersdorf mit einem knappen 4:3-Sieg über die KAC 1909 Juniors. Die Partie hielt die Zuschauer bis zum Schluss in Atem. Beide Teams zeigten ihre Fähigkeiten und kämpften hart um den Sieg, letztendlich behielten die Hausherren knapp die Oberhand und fuhren im dritten Match den dritten Dreier ein.

Hausherren gehen zwei Mal in Führung

Die Begegnung begann mit einem intensiven Start beider Teams. Bereits in der 14. Minute gingen die Juniors durch Maximilianb Grochar in Führung. Doch die Antwort der WSG ließ nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute gelang Samuel Lauhard der Ausgleich zum 1:1 und brachte damit sein Team zurück ins Spiel.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 25. Minute zeigten die Wietersdorfer eine starke Defensivleistung, wobei Torwart Schorne mit einer schönen Parade in der 35. Minute glänzte. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Lauhard nach einer Vorlage von Novak das 2:1 für die Heimischen und schickte sein Team mit einer knappen Führung in die Kabine.

Lauhard schnürt Dreierpack

Die zweite Hälfte begann erneut temporeich. Schon in der 49. Minute gelang dem KAC der Ausgleich zum 2:2 durch einen Elfmeter, den abermals Grochar verwandelte. Doch die WSG zeigte sich unbeeindruckt und ging in der 51. Minute durch Suad Serdarevic erneut in Führung. Der Treffer zum 3:2 brachte neuen Schwung ins Spiel und sorgte für eine aufregende Atmosphäre.

In der 64. Minute baute Lauhard mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag die Führung der Wietersdorfer aus und erzielte das 4:2. Das Tor schien zunächst eine Vorentscheidung zu sein, doch die Juniors gaben nicht auf. In der 71. Minute wurde ein weiterer Elfmeter für die Gäste gegeben - dieses Mal verwertete Haris Malkoc den Strafstoß.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Angriffen beider Mannschaften. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es letztlich beim 4:3-Endstand für die WSG Wietersdorf, die sich über einen hart erkämpften Sieg und einen lupenreinen Saisonstart freuen konnte.

