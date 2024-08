SC Kappel feiert 5:1-Kantersieg

Spielberichte

SC Kappel hat in in der 1. Klasse C in einem dominanten Heimspiel gegen SV Steuerberg mit 5:1 gewonnen. Schon in der ersten Halbzeit legte Kappel den Grundstein für den klaren Sieg, indem sie vier Tore erzielten und dem Gastteam keine Chance ließen. Trotz eines Ehrentreffers von Steuerberg in der zweiten Halbzeit war das Spiel eindeutig in der Hand von Kappel.

Nach Kappler Doppelschlag ist Messe gelesen

Das Spiel begann mit einem beeindruckenden Tempo seitens Kappel. Schon in der zweiten Minute konnte Luka Danijel den ersten Treffer für die Gastgeber erzielen. Kappel dominierte die Anfangsphase und ließ Steuerberg kaum zur Entfaltung kommen. Bereits in der 6. Minute sah es nach dem nächsten Tor aus, aber der Ball verfehlte knapp das Ziel.

Steuerberg versuchte, ins Spiel zu finden, doch die Bemühungen führten zunächst nicht zum Erfolg. Ein Freistoß in der 10. Minute aus gefährlicher Position blieb ungenutzt und ein Schuss in der 11. Minute ging neben das Tor. Kappel hingegen baute weiter Druck auf und hatte in der 19. Minute einen gefährlichen Freistoß.

Die erste Halbzeit gehörte eindeutig dem SC Kappel. In der 28. Minute gab es eine weitere Torchance, die jedoch nicht genutzt wurde. Schließlich erhöhte Luka Prasnikar in der 38. Minute auf 2:0. Das Heimteam ließ nicht locker und Cicic Sergej traf in der 45. Minute zum 3:0. Kurz darauf erzielte Luka Prasnikar seinen zweiten Treffer und erhöhte auf 4:0. Mit diesem klaren Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Steuerberg trifft, doch Kappel bleibt überlegen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkte das Spiel etwas ruhiger. In der 49. Minute gab es noch keine nennenswerten Ereignisse. Steuerberg hatte in der 54. Minute eine Ecke, konnte daraus jedoch keinen Nutzen ziehen. Kappel blieb weiterhin dominant, verfehlte aber das leere Tor, was eine nächste große Chance für das Heimteam darstellte.

In der 63. Minute gelang Steuerberg schließlich der Ehrentreffer durch Konstantin Konec, wodurch der Spielstand auf 4:1 verkürzt wurde. Doch Kappel ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 75. Minute stellte Luka Danijel mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 5:1.

In der Schlussphase des Spiels ließ Kappel die Zügel etwas lockerer. Ein Schussversuch in der 83. Minute ging übers Tor, und auch in der 88. Minute gab es einen Schussversuch, der jedoch erfolglos blieb. Steuerberg hatte noch eine Gelegenheit, doch der Ball ging neben das Tor.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 5:1-Sieg für den SC Kappel, der seine Stärke und Überlegenheit an diesem Tag deutlich unterstrich. Steuerberg konnte dem Druck der Gastgeber über die gesamte Spielzeit hinweg kaum etwas entgegensetzen und bleibt weiterhin auf der Suche nach den ersten Punkten der Saison.

